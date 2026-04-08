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एशियन लॉन बॉल में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, स्वर्ण पर कब्जा: कुश्ती टीम भी राष्ट्रीय मुकाबले के लिए रवाना

रांची: दिल्ली में आयोजित 17वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी है. तीसरे दिन खेले गए मुकाबलों में झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा साफ नजर आया और उन्होंने कई अहम स्पर्धाओं में देश को स्वर्ण दिलाया.

डीपीएस आरके पुरम में चल रही इस चैंपियनशिप में झारखंड के सौरव कुमार ने अंडर-25 एकल वर्ग में मौजूदा चैंपियन मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया. इसके बाद दिनेश (झारखंड) और नवनीत (दिल्ली) की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए हांगकांग को हराकर एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

मलेशिया में जीता स्वर्ण पदक

महिला अंडर 25 एकल वर्ग में झारखंड की बसंती ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की खिलाड़ी को कड़े मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक जीता है. हालांकि महिला फोर्स स्पर्धा में झारखंड की रूपा रानी तिर्की और रेशमा के साथ अन्य खिलाड़ियों की टीम को बेहद करीबी मुकाबले में एक अंक से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन

झारखंड लॉन बॉल संघ के कार्यकारी सचिव आशीष झा ने कहा कि खिलाड़ियों ने उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया है. झारखंड में लॉन बॉल्स का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले मुकाबलों में भी खिलाड़ी इसी तरह स्वर्ण पदक जीतते रहेंगे.

झारखंड की महिला कुश्ती टीम रांची से रवाना