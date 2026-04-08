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एशियन लॉन बॉल में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, स्वर्ण पर कब्जा: कुश्ती टीम भी राष्ट्रीय मुकाबले के लिए रवाना

17वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी है.

Jharkhand Lawn Bowls
झारखंड लॉन बॉल टीम (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 11:11 PM IST

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रांची: दिल्ली में आयोजित 17वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी है. तीसरे दिन खेले गए मुकाबलों में झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा साफ नजर आया और उन्होंने कई अहम स्पर्धाओं में देश को स्वर्ण दिलाया.

डीपीएस आरके पुरम में चल रही इस चैंपियनशिप में झारखंड के सौरव कुमार ने अंडर-25 एकल वर्ग में मौजूदा चैंपियन मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया. इसके बाद दिनेश (झारखंड) और नवनीत (दिल्ली) की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए हांगकांग को हराकर एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

मलेशिया में जीता स्वर्ण पदक

महिला अंडर 25 एकल वर्ग में झारखंड की बसंती ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की खिलाड़ी को कड़े मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक जीता है. हालांकि महिला फोर्स स्पर्धा में झारखंड की रूपा रानी तिर्की और रेशमा के साथ अन्य खिलाड़ियों की टीम को बेहद करीबी मुकाबले में एक अंक से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन

झारखंड लॉन बॉल संघ के कार्यकारी सचिव आशीष झा ने कहा कि खिलाड़ियों ने उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया है. झारखंड में लॉन बॉल्स का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले मुकाबलों में भी खिलाड़ी इसी तरह स्वर्ण पदक जीतते रहेंगे.

झारखंड की महिला कुश्ती टीम रांची से रवाना

इधर, 10 से 12 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के भिलाई-दुर्ग में आयोजित होने वाली U-20 जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड की महिला कुश्ती टीम रांची से रवाना हो गई है. टीम में 10 महिला पहलवान और चार प्रशिक्षक शामिल हैं. रवाना होने से पहले खेल विभाग के सहयोग से खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और खेल किट प्रदान किए गए.

टीम के सदस्य

टीम में पूनम उरांव (50 किग्रा), रिया कुमारी (53 किग्रा), नेहा उरांव (55 किग्रा), स्नेहा कुमारी (57 किग्रा), सिमरन बिलचन मिंज (59 किग्रा), कुमकुम कुमारी नायक (62 किग्रा), अनन्या डे (65 किग्रा), वैष्णवी ठाकुर (68 किग्रा), सांझ कुमारी (72 किग्रा) और सुष्मिता कुमारी (76 किग्रा) शामिल हैं.

झारखंड राज्य कुश्ती संघ के सचिव रजनीश कुमार ने कहा कि टीम पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है और खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड की पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ेगी.

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