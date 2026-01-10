ETV Bharat / state

झारखंड NSUI का रांची में आक्रोश मार्च, ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन

झारखंड एनएसयूआई के आक्रोश मार्च में शामिल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने आज शनिवार को ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृति के मुद्दे पर आक्रोश मार्च निकाला. साथ ही लोकभवन (पूर्व में राजभवन) के समक्ष प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आक्रोश मार्च में शामिल हुए.

मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से आक्रोश मार्च के रूप में एनएसयूआई के छात्र अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ झंडे-बैनर के साथ लोकभवन के लिए निकले. जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जाकिर हुसैन पार्क के पास रोक दिया. इसके बाद वहीं आक्रोश मार्च सभा में तब्दील हो गया.

आक्रोश मार्च में शामिल एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लंबित छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार को ठहराया दोषी

ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मुद्दे को राज्य का सबसे अहम मुद्दा बताते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दोषी करार दिया. उन्होंने कहा कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष से केंद्र की सरकार ओबीसी को मिलने वाली राशि में अपना अंशदान काफी कम कर दी है. नतीजा यह हो रहा है कि पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं.

विनय उरांव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 271 करोड़ की जगह केंद्र की सरकार ने महज 77 करोड़ राज्य सरकार को दिया, इसी तरह 2024-25 में 254 करोड़ की जगह महज 33 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 371 करोड़ की जगह महज 13 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दी है. उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज से आनेवाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है और उनका भविष्य खराब हो रहा है.

विनय उरांव ने कहा कि केंद्र की ओबीसी और खासकर छात्र विरोधी नीति के विरोध में आज राज्यभर के छात्र-छात्राएं झंडे-बैनर के साथ सड़क पर हैं. उन्होंने कहा कि हम पढ़ने-लिखने वाले युवा हैं. हमारी मांग सिर्फ यह है कि केंद्र सरकार राज्य के ओबीसी छात्र-छात्राओं को उनका हक दे दें, अन्यथा कांग्रेस की छात्र इकाई जोरदार आंदोलन करेगा.

मांगें पूरी होने जारी रहेगा प्रदर्शनः डॉ. तौसीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुसैनाबाद से उम्मीदवार रहे डॉ. एम तौसीफ ने कहा कि आज NSUI के बैनर तले जायज मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.