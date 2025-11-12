राज्य गठन के 25 साल बाद भी झारखंड में नहीं बनी भाषा परिषद, विविध भाषाओं के संरक्षण पर उठ रहे सवाल
भाषाई विविधता होने के बावजूद झारखंड में भाषा परिषद का गठन नहीं हो पाया है.
रांची: राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के बावजूद झारखंड में अब तक भाषा परिषद का गठन नहीं हो सका है. देश के कई राज्यों में जहां भाषा परिषद सक्रिय रूप से काम कर रही है और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास में योगदान दे रही है, वहीं झारखंड में इस दिशा में पहल कागजों तक ही सीमित दिखाई देती है. यह स्थिति उस राज्य के लिए चिंताजनक मानी जा रही है, जहां भाषाई विविधता उसकी पहचान है.
भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्र संगठन कार्यरत
झारखंड में फिलहाल झारखंड भाषा परिषद नाम से कोई एकीकृत संस्था नहीं है, हालांकि राज्य में भाषाओं और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ स्वतंत्र संगठन कार्यरत हैं, जैसे झारखंड साहित्य अकादमी और नागपुरी भाषा परिषद. झारखंड साहित्य अकादमी का गठन हाल के सालों में हुआ है, जिसमें स्थानीय भाषाविदों और साहित्यकारों को जोड़ा गया है जबकि नागपुरी भाषा परिषद, क्षेत्रीय स्तर पर नागपुरी भाषा और संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है.
क्या करती है भाषा परिषद?
भाषा परिषद किसी भी राज्य की भाषाई विरासत को संरक्षित करने, नई पीढ़ी को भाषा और साहित्य से जोड़ने तथा भाषाई एकता को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है. ये संस्थाएं न केवल पुस्तकों के प्रकाशन और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं बल्कि लेखकों, कवियों और भाषाविदों को सम्मानित भी करती हैं.
भारत के कई राज्यों में ऐसी परिषद दशकों से सक्रिय हैं. पश्चिम बंगाल में भारतीय भाषा परिषद (1975), बिहार में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद (1950) और दिल्ली में भाषा भारती परिषद इसके प्रमुख उदाहरण हैं. इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य तैयार हुआ है और नई रचनात्मक पीढ़ी को मंच मिला है.
झारखंड की भाषाई विविधता
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, झारखंड में 170 से अधिक मातृभाषाएं बोली जाती हैं. राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू को मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा राज्य में अनेक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ूख, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, मगही, मैथिली, अंगिका और भोजपुरी व्यापक रूप से बोली जाती है. यह विविधता झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है लेकिन इस बहुभाषिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संस्थागत प्रयासों का अभाव महसूस किया जा रहा है.
क्या है विशेषज्ञों की राय?
रांची विश्वविद्यालय के नागपुरी विभाग के प्रमुख प्रो. उमेश नंद तिवारी का मानना है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां नौ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कई उपभाषाएं भी हैं. ऐसे में भाषा परिषद का गठन न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वे कहते हैं कि भाषा परिषद किसी भी राज्य की भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, प्रकाशन और विकास के लिए सबसे प्रभावी माध्यम होती है. झारखंड जैसे बहुभाषी राज्य में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है. सरकार इस दिशा में गंभीर दिखती जरूर है, पर अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.
भाषा परिषद का गठन प्राथमिकता सूची में होना चाहिए शामिल
वहीं पंचपरगनिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. तर्केश्वर सिंह मुंडा का कहना है कि भाषा परिषद का गठन सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल होना चाहिए. परिषद बनने से न केवल भाषाओं का विकास होगा, बल्कि सरकारी सहयोग से नई पुस्तकें, लेखन और शोधकार्य भी बढ़ेगा. यह परिषद विशेषज्ञों और स्थानीय विद्वानों को एक मंच देगी, जिससे भाषाई पहचान को सशक्त किया जा सकेगा.
मुंडारी भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार सोय का कहना है कि 'भाषा परिषद का गठन आज झारखंड की बुनियादी आवश्यकता बन गया है. हर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का अपना सांस्कृतिक इतिहास और महत्व है. 25 सालों के बाद भी यदि भाषा परिषद नहीं बनी है तो यह इस राज्य की भाषाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाता है. सरकार को चाहिए कि वह अब इसे लेकर ठोस नीति तैयार करे ताकि भाषाएं मुख्यधारा से जुड़ सकें.'
क्यों जरूरी है भाषा परिषद?
भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और अस्मिता की पहचान होती है. झारखंड में विविध भाषाएं जनजीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं. लोकगीतों से लेकर परंपराओं तक. ऐसे में भाषा परिषद का गठन इन भाषाओं को संरक्षित करने, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया बन सकता है. भाषाविदों का मानना है कि जब तक भाषा को संगठनात्मक संरचना नहीं मिलेगी, तब तक उसका विकास सीमित रहेगा.
सरकार से उम्मीद
'सरकार की ओर से समय-समय पर इस दिशा में गंभीरता जताई गई है लेकिन अब तक कार्यनीति धरातल पर नहीं उतरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य अब परिपक्व हो चुका है, अपनी सरकार, अपनी नीतियां और अपनी पहचान के साथ. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब राज्य अपना है, सरकार अपनी है और भाषाएं भी अपनी हैं तो फिर भाषा परिषद के गठन में देरी क्यों?'
भाषा परिषद का गठन न केवल झारखंड की सांस्कृतिक, अस्मिता को सशक्त करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषाई विरासत को भी सुरक्षित रखेगा. राज्य गठन के 25 साल बाद भी यह अधूरा कार्य अब एक भाषाई आंदोलन का रूप ले रहा है क्योंकि भाषा, झारखंड की आत्मा है.
