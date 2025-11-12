ETV Bharat / state

राज्य गठन के 25 साल बाद भी झारखंड में नहीं बनी भाषा परिषद, विविध भाषाओं के संरक्षण पर उठ रहे सवाल

रांची: राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के बावजूद झारखंड में अब तक भाषा परिषद का गठन नहीं हो सका है. देश के कई राज्यों में जहां भाषा परिषद सक्रिय रूप से काम कर रही है और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास में योगदान दे रही है, वहीं झारखंड में इस दिशा में पहल कागजों तक ही सीमित दिखाई देती है. यह स्थिति उस राज्य के लिए चिंताजनक मानी जा रही है, जहां भाषाई विविधता उसकी पहचान है.

भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्र संगठन कार्यरत

झारखंड में फिलहाल झारखंड भाषा परिषद नाम से कोई एकीकृत संस्था नहीं है, हालांकि राज्य में भाषाओं और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ स्वतंत्र संगठन कार्यरत हैं, जैसे झारखंड साहित्य अकादमी और नागपुरी भाषा परिषद. झारखंड साहित्य अकादमी का गठन हाल के सालों में हुआ है, जिसमें स्थानीय भाषाविदों और साहित्यकारों को जोड़ा गया है जबकि नागपुरी भाषा परिषद, क्षेत्रीय स्तर पर नागपुरी भाषा और संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है.

भाषा परिषद को लेकर बयान (Etv bharat)

क्या करती है भाषा परिषद?

भाषा परिषद किसी भी राज्य की भाषाई विरासत को संरक्षित करने, नई पीढ़ी को भाषा और साहित्य से जोड़ने तथा भाषाई एकता को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है. ये संस्थाएं न केवल पुस्तकों के प्रकाशन और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं बल्कि लेखकों, कवियों और भाषाविदों को सम्मानित भी करती हैं.

भारत के कई राज्यों में ऐसी परिषद दशकों से सक्रिय हैं. पश्चिम बंगाल में भारतीय भाषा परिषद (1975), बिहार में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद (1950) और दिल्ली में भाषा भारती परिषद इसके प्रमुख उदाहरण हैं. इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य तैयार हुआ है और नई रचनात्मक पीढ़ी को मंच मिला है.

झारखंड की भाषाई विविधता

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, झारखंड में 170 से अधिक मातृभाषाएं बोली जाती हैं. राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू को मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा राज्य में अनेक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ूख, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, मगही, मैथिली, अंगिका और भोजपुरी व्यापक रूप से बोली जाती है. यह विविधता झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है लेकिन इस बहुभाषिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संस्थागत प्रयासों का अभाव महसूस किया जा रहा है.

क्या है विशेषज्ञों की राय?

रांची विश्वविद्यालय के नागपुरी विभाग के प्रमुख प्रो. उमेश नंद तिवारी का मानना है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां नौ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कई उपभाषाएं भी हैं. ऐसे में भाषा परिषद का गठन न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वे कहते हैं कि भाषा परिषद किसी भी राज्य की भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, प्रकाशन और विकास के लिए सबसे प्रभावी माध्यम होती है. झारखंड जैसे बहुभाषी राज्य में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है. सरकार इस दिशा में गंभीर दिखती जरूर है, पर अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.