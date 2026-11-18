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झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं! 1 करोड़ के इनामी समेत 62 हार्डकोर माओवादियों पर चलेगा स्पीडी ट्रायल, जानें आपके जिले का हाल

सुरक्षा बल (फाइल फोटो) ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब हार्डकोर माओवादियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है. नक्सलियों के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए राज्य के 12 जिलों में 80 मामलों को स्पीडी ट्रायल (Speedy Trial) के लिए चिह्नित किया गया है. इन मामलों में कुल 62 हार्डकोर माओवादी (सीपीआई माओवादी) आरोपी हैं.

चाईबासा और लातेहार में सबसे ज्यादा मामले चिह्नित