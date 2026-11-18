झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं! 1 करोड़ के इनामी समेत 62 हार्डकोर माओवादियों पर चलेगा स्पीडी ट्रायल, जानें आपके जिले का हाल
झारखंड पुलिस ने नक्सलियों पर कानूनी शिकंजा कस दिया है. 12 जिलों में 62 हार्डकोर माओवादियों का स्पीडी ट्रायल चलेगा. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 18, 2026 at 1:15 PM IST
रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब हार्डकोर माओवादियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है. नक्सलियों के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए राज्य के 12 जिलों में 80 मामलों को स्पीडी ट्रायल (Speedy Trial) के लिए चिह्नित किया गया है. इन मामलों में कुल 62 हार्डकोर माओवादी (सीपीआई माओवादी) आरोपी हैं.
चाईबासा और लातेहार में सबसे ज्यादा मामले चिह्नित
जिलावार तैयार आंकड़ों के मुताबिक, कोल्हान क्षेत्र का पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला स्पीडी ट्रायल के मामले में सबसे आगे है. यहां 32 हार्डकोर माओवादियों से जुड़े 34 मामलों को चिह्नित किया गया है. वहीं, पलामू रेंज के लातेहार जिले में नौ माओवादियों से जुड़े 16 मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए रखा गया है.
दुमका, गिरिडीह और सरायकेला सहित इन जिलों का हाल
आंकड़ों के अनुसार, दुमका जिले में पांच माओवादियों से जुड़े पांच मामले, गिरिडीह में तीन माओवादियों से जुड़े चार मामले और सरायकेला में चार माओवादियों से जुड़े पांच मामले स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित हैं. इसके अलावा गुमला में दो माओवादियों के चार मामले, लोहरदगा में एक माओवादी के दो मामले और रांची रेंज के हजारीबाग में एक माओवादी से जुड़ा एक मामला शामिल है.
पलामू, चतरा और बोकारो में भी चलेगा कानूनी चाबुक
पलामू जिले में एक माओवादी से जुड़े दो मामले, चतरा में दो माओवादियों के दो मामले, जमशेदपुर में एक माओवादी से जुड़े दो मामले और बोकारो में एक माओवादी के तीन मामलों को भी इस विशेष सूची में शामिल किया गया है.
लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे पर पुलिस का विशेष फोकस
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो चाईबासा और लातेहार में सबसे अधिक मामले स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित किए गए हैं. दोनों जिलों में कुल 50 मामले हैं, जो राज्य में चिह्नित 80 मामलों का एक बड़ा हिस्सा है. नक्सल प्रभावित रहे इन इलाकों में माओवादियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार, स्पीडी ट्रायल का उद्देश्य नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया तेज करना और लंबित मुकदमों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करना है.
एक करोड़ से लेकर पांच लाख तक के इनामी नक्सली शामिल
झारखंड की जेलों में बंद कुख्यात नक्सलियों को अब स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त सजा दिलाने की तैयारी है. इसके लिए चिह्नित मामलों में एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली से लेकर पांच लाख रुपये तक के इनामी नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे शामिल किए गए हैं. पुलिस मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों का त्वरित निष्पादन कर इन नक्सलियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है.
एक नजर में झारखंड स्पीडी ट्रायल के आंकड़े
कुल जिले: 12
- स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित मामले: 80
- आरोपी हार्डकोर माओवादी: 62
- सबसे अधिक मामले: चाईबासा (34)
- दूसरे स्थान पर: लातेहार (16)
- चाईबासा में आरोपी: 32
- लातेहार में आरोपी: 9
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