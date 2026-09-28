ETV Bharat / state

सोहराय-खोवर और कलाकंद के बाद अब 'मांदर' का डंका, झारखंड के खाते में जुड़ा एक और जीआई टैग

जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा झारखंड के मांदर को प्रतिष्ठित दर्जा ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और लोकजीवन की धड़कन माने जाने वाले पारंपरिक वाद्ययंत्र 'मांदर' को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है.