सोहराय-खोवर और कलाकंद के बाद अब 'मांदर' का डंका, झारखंड के खाते में जुड़ा एक और जीआई टैग
झारखंड के पारंपरिक वाद्ययंत्र मांदर को जीआई टैग मिला है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 10:11 PM IST
रांचीः झारखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और लोकजीवन की धड़कन माने जाने वाले पारंपरिक वाद्ययंत्र 'मांदर' को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है.
भारत सरकार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा मांदर को यह प्रतिष्ठित दर्जा दिया गया है. जीआई टैग के लिए प्रस्तुत आवेदन में मांदर की विशिष्ट बनावट, स्थानीय लाल मिट्टी एवं कच्चे माल के उपयोग, पारंपरिक निर्माण पद्धति, विशिष्ट ध्वनि और झारखंड के जनजातीय समुदायों के साथ इसके गहरे सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार से प्रमाणित किया गया था.
डॉ. सत्यदीप सिंह की रही महत्वपूर्ण भूमिका
मांदर को जीआई टैग दिलाने की पूरी प्रक्रिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एवं जियोग्राफिकल इंडीकेशन क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची के विजिटिंग फैकल्टी डॉ. सत्यदीप सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने आवेदन दाखिल करने से लेकर चेन्नई रजिस्ट्री के समक्ष पैरवी, जरुरी ऐतिहासिक दस्तावेज और अनुपालनों को प्रस्तुत करने का कार्य किया. जनवरी 2025 में दिल्ली में आयोजित अंतिम सुनवाई में भी डॉ. सिंह ने मामले की प्रभावी पैरवी की थी.
सोहराय-खोवर चित्रकला को मिला था जीआई टैग
डॉ. सत्यदीप सिंह ने बताया कि इससे पहले उनके प्रयासों से झारखंड की प्रसिद्ध 'सोहराय-खोवर' चित्रकला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला था. इसके बाद कोडरमा के प्रसिद्ध 'केसरिया कलाकंद' को जीआई टैग दिलाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. अब मांदर को मिली यह मान्यता उनके प्रयासों की एक और बड़ी उपलब्धि है.
ऐतिहासिक और प्रामाणिक दस्तावेजों से सिद्ध हुई दावेदारी
मांदर की झारखंड से प्राचीन सांस्कृतिक संबद्धता को प्रमाणित करने के लिए कई ऐतिहासिक साक्ष्य पेश किए गए थे. इनमें प्रसिद्ध मानवशास्त्री शरत चंद्र राय की 1915 की कृति और तारकचंद्र दास की 1931 की कृति शामिल हैं. इसके अलावा, मानवशास्त्री डब्ल्यू. जी. आर्चर की 1940 की पुस्तक 'द ब्लू ग्रोव' के साक्ष्य भी पेश किए गए. जिसमें छोटानागपुर के उरांव समुदाय की लोक परंपराओं और गीतों में मांदर के भावनात्मक संबंध को रेखांकित किया गया है. इसके अलावा वर्ष 1920 की पटना संग्रहालय की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की 1956 की पुस्तक 'फोक डांसिज इन इंडिया' और बिहार जिला गजेटियर (रांची) जैसे ऐतिहासिक अभिलेख शामिल हैं.
प्रशासन और विश्वविद्यालय का मिला संस्थागत सहयोग
मांदर को जीआई टैग दिलाने के लिए औपचारिक आवेदन वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था. इस पूरी कानूनी और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया में NUSRL, रांची के कुलपति प्रोफेसर अशोक पाटिल के मार्गदर्शन और सहयोग से संस्थागत समर्थन प्राप्त हुआ. वहीं, गुमला के तत्कालीन उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की भी इसमें सक्रिय भूमिका रही. जिला प्रशासन गुमला, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड तथा गुमला के जिला समन्वयक सूरज कुमार ने भी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया.
मांदर का भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकरण झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, शिल्प कौशल और स्थानीय कारीगरों की विरासत को मिला एक बड़ा सम्मान है. इससे मांदर बनाने वाले पारंपरिक कारीगरों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और राज्य की इस अनूठी लोकधरोहर को कानूनी व सांस्कृतिक संरक्षण प्राप्त होगा.
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