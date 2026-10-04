पेन मैनेजमेंट में रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस की भूमिका अहम, दर्द निवारक दवाओं की वजह से किडनी पर पड़ता है खराब असर

पेन मैनेजमेंट में रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस की भूमिका अहम, दर्द निवारक दवाओं की वजह से किडनी पर पड़ता है खराब असर
रांची में झारखंड मस्कुलो स्केलेटल इमेजिंग कॉन्क्लेव 2026 के दौरान प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट ने नए-नए शोध पर अपने विचार प्रकट किए. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 7:19 PM IST
रांची: झारखंड के रिम्स में "झारखंड मस्कुलो स्केलेटल इमेजिंग कॉन्क्लेव 2026" का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के साथ साथ पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ से आये देश के प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट ने चिकित्सा की इस विधा में नित्य हो रहे नए-नए शोध और खोज पर अपने-अपने विचार प्रकट किए.
नई तकनीक से आसान हुई मरीज के रोग की पहचान
रिम्स और इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में प्रख्यात रेडियोलाजिस्ट चिकित्सकों ने कहा कि, एक समय था जब रेडियोलॉजी एक्स-रे तक सीमित था, फिर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई सहित कई ऐसी- ऐसी तकनीक का गई है, जिससे मरीजों के रोग की पहचान आसान हो गया है जाहिर है कि जब सूक्ष्म स्तर पर रोगों की पहचान हो जाये तो इलाज आसान हो जाता है.
90% लोग शरीर में किसी न किसी दर्द से ग्रसित
कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए रिम्स के ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर हेड और डीन रिसर्च डॉ. पीके भट्टाचार्या ने आधुनिक समय में रडियोलॉजी और इमेजिंग साइंस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में 90% लोग शरीर में कभी न कभी और किसी न किसी तरह के दर्द से ग्रसित होते हैं. ऐसे में पेन किलर लेने की प्रवृति की वजह से लीवर-किडनी पर खराब असर पड़ रहा है, जबकि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस "पेन मैनेजमेंट" का बेहतर साधन बन सकता है.
अल्ट्रासाउंड और उसके रिपोर्ट की महत्ता
रिम्स के डीन (रिसर्च) डॉ. पीके भट्टाचार्या ने कहा कि कहा कि सामान्य चिकित्सक अन्य जांच रिपोर्ट को बेहतर तरीके से जान समझ लेता है, लेकिन जब बात USG यानी अल्ट्रा सोनोग्राफी के मामले में चिकित्सक को एक रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा लिखी रिपोर्ट की ज्यादा दरकार होती है.
डॉ. पीके भट्टाचार्या ने कहा कि अल्ट्रासाउंड और उसके रिपोर्ट की महत्ता हमेशा बनी रहेगी. आपकी एक अच्छी और सारगर्भित रिपोर्ट किसी भी चिकित्सक के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को बेहतर बना देता है, जिसका लाभ अन्तोगत्वा मरीज को ही मिलता है.
X-Ray से काफी आगे निकल गया है रेडियोलॉजी
रिम्स के निदेशक डॉ. (प्रो.) डीके सिन्हा ने कहा कि रेडियोलॉजी x-ray से काफी आगे निकल गया है, जब हम लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे या चिकित्सकीय काल के प्रारंभ में x-ray ही रेडियोलॉजिकल जांच के मूल टूल हुआ करता था, फिर अल्ट्रासाउंड अब तो एक से बढ़कर एक मशीन और रोबोटिक-AI तक हम पहुंच गए हैं.
बेहद रोचक और उपयोगी है रेडियोलॉजी और इमेजिंग साइंस
उन्होंने रेडियोलॉजी और इमेजिंग साइंस को बेहद रोचक और उपयोगी बताते हुए इस तरह के कॉन्क्लेव और सीएमई लगातार आयोजित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स और युवा चिकित्सक जब इस तरह के आयोजन से ज्ञानवर्धन करते हैं तो उसका लाभ अंततः समाज को ही मिलता है.
रिम्स रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. चंद्रमोहन ने कहा कि मैं तो उस जेनरेशन का चिकित्सक हूं, जिसने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का दौर देखा है. दुनिया ने विज्ञान में काफी तरक्की की है और इसका लाभ भी सबको मिला है.
नवोदित चिकित्सक और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी
वर्तमान HoD डॉ. सुरेश टोप्पो ने कहा कि आज का यह आयोजन उन नवोदित चिकित्सक और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होगा, जो आगे रेडियोलॉजी और इमेजिंग साइंस में उच्चतम पढ़ाई कर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के लाभ राज्य की जनता को भी मिलेगा.
कॉन्क्लेव में रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद, डॉ. अखिलेश झा, डॉ. अनीश चौधरी, डॉ. मुक्ता अग्रवाल, डॉ. राजीव कुमार रंजन ने अपने अपने विचार रखें, जबकि दूसरे राज्यों से आये विशिष्ट चिकित्सकों में PGIMER के डॉ. महेश प्रकाश, सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल बेंगलुरु की डॉ. सोनाली सेठी, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के डॉ. समरेंद्र नारायण और एम्स पटना की डॉ. उपासना सिन्हा ने रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस के अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दिया.
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