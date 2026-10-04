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पेन मैनेजमेंट में रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस की भूमिका अहम, दर्द निवारक दवाओं की वजह से किडनी पर पड़ता है खराब असर

झारखंड मस्कुलो स्केलेटल इमेजिंग कॉन्क्लेव ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के रिम्स में "झारखंड मस्कुलो स्केलेटल इमेजिंग कॉन्क्लेव 2026" का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के साथ साथ पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ से आये देश के प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट ने चिकित्सा की इस विधा में नित्य हो रहे नए-नए शोध और खोज पर अपने-अपने विचार प्रकट किए.