भाजपा को नगर निकाय चुनाव परिणाम ने किया निराश, महज तीन नगर निगम सीट पर ही जीत दर्ज कर पाये समर्थित उम्मीदवार
झारखंड नगर निकाय चुनाव में भाजपा को झटका लगा है. खासकर शहरी क्षेत्रों में भाजपा को निराशा हाथ लगी है.
Published : February 28, 2026 at 4:27 PM IST
रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
रांची: शहरी क्षेत्र में अपना वोट बैंक मजबूत मान रही भाजपा को नगर निकाय चुनाव में निराशा हाथ लगी है. राज्य के 48 शहरी निकाय क्षेत्र के सर्वोच्च पद महापौर और अध्यक्ष पर पार्टी समर्थित करीब 16 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है. नौ नगर निगम में भाजपा समर्थित उम्मीदवार रांची, आदित्यपुर और मेदिनीनगर में जीत दर्ज करने में सफल रहे. बात यदि नगर परिषद की करें तो 20 सीटों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की झोली में तीन, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दो, झामुमो समर्थित प्रत्याशी चार और स्वतंत्र उम्मीदवार 11 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहे.
वहीं नगर पंचायत में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की मजबूत स्थिति देखी गई. जिसमें 6 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार, जेएमएम समर्थित चार उम्मीदवार और स्वतंत्र आठ प्रत्याशी जितने में सफल रहे. वहीं एक सीट पर भाकपा माले समर्थित प्रत्याशी धनवार सीट से अध्यक्ष पद पर जीते.
रांची में इज्जत बची, गिरिडीह और देवघर से भाजपा ने धोया हाथ
नगर निकाय चुनाव परिणाम सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा की पकड़ ढीली हुई है. रांची महापौर सीट पर किसी तरह से पार्टी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो जीत दर्ज करने में सफल रहीं. वहीं गिरिडीह और देवघर जैसी महत्वपूर्ण सीट भाजपा के हाथ से निकल गई है. गिरिडीह नगर निगम मेयर पद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी ने पहली बार कब्जा जमाया है. वहीं देवघर नगर निगम में भी पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी को जीत मिली है. पिछले चुनाव में यहां रीता राज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेयर बनी थीं.
इसी तरह धनबाद में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी पिछड़ते नजर आए. मानगो में पहली बार हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पूर्व मंत्री बना गुप्ता की पत्नी ने जीत दर्ज की है. वहीं बोकारो के चास में पूर्व मेयर भोलू पासवान फिर से अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं.
रांची को रोशन करने का रोशनी ने किया दावा
चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रांची नगर निगम के महापौर सीट पर जीत दर्ज करने वाली रोशनी खलखो का स्वागत और अभिनंदन किया गया. इस मौके पर ईटीवी भारत से बात करते हुए रोशनी खलखो ने कहा कि यह चुनाव परिणाम उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में इस चुनाव को जितने का काम किया है. क्योंकि शासन-प्रशासन के द्वारा उन्हें हराने के लिए सभी हथकंडे अपनाए गए थे. उन्होंने राजधानी को रोशन करने का दावा किया है.
भाजपा करेगी चुनाव परिणाम की समीक्षा
इधर, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव परिणाम सामने आने के बाद इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेष कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम हमारे उम्मीद के अनुरूप नहीं आया है. इसके पीछे कई वजह हैं. पार्टी इसकी समीक्षा करेगी, क्योंकि शासन-प्रशासन के द्वारा जिस तरह से चाल चली गई इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि देवघर जैसे नगर निकाय महापौर सीट पर चुनाव परिणाम क्या सामने आए हैं. इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से पार्टी ने की है. पार्टी पूरे चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी.
