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झामुमो का बाबूलाल मरांडी पर तंज! सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा- झारखंड में भाजपा का 2029 तक का रास्ता गड्ढों से भरा, टेस्ला भी अटक जाएगी

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य की विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास से जुड़े मामले में उन्होंने जांच और विवेचना के बाद ही टिप्पणी करने की बात कही. उन्होंने कहा कि कौन कौन से पूर्व माननीय अभी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं, इसकी विवेचना के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम को अपनी कारकेड की जर्जर गाड़ी को लेकर लिखे गए पत्र पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के राजनीतिक भविष्य का रास्ता, इतना उबड़-खाबड़ है कि इन्हें टेस्ला भी दे दिया जाए तो 2029 तक यहां भाजपा का रास्ता इतना गड्ढों से भरा है ये गाड़ी भी कहीं न कहीं अटक जाएगी.

झामुमो केंद्रीय महासचिव का बयान (ETV Bharat)

सुप्रियो भट्टाचार्य ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि वीवीआइपी लोगों की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल ब्रांच के पास है. ऐसे में स्पेशल ब्रांच अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर VVIPs को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करती है. अंबा प्रसाद के आवास को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती खाली कराने के फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच और जानकारी लेने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि यह एक विभाग से जुड़ा मामला है. अभी परिस्थितियों और पूरे मामले को समझना जरूरी है. जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को चुनकर निशाना बनाए जाने का सवाल भी विवेचना का विषय है. कई अन्य पदाधिकारी और पूर्व नेता भी इस तरह के आवासों में रह रहे हैं, क्या ऐसे में सभी मामलों की जांच होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विवेचना के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय सामने आएगा.

भाजपा के 2029 के रास्ते पर तंज, बोले- टेस्ला भी अटक जाएगी

भाजपा के राजनीतिक भविष्य को लेकर झामुमो ने सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज भरे अंदाज में कहा कि भाजपा का आगामी 2029 तक का रास्ता गड्ढों से भर गया है. उन्होंने कहा कि रास्ता इतना खराब है कि अगर टेस्ला जैसी गाड़ी भी दे दी जाए, तो वह भी कहीं न कहीं अटक जाएगी. उनके इस बयान को भाजपा की राजनीतिक चुनौतियों पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है. वहीं अर्जुन मुंडा की गाड़ी खराब होने पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की गाड़ी खराब होने के मामले पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गाड़ी खराब होने का मामला तकनीकी और मैकेनिकल हो सकता है. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच संभालता है, उसी के आकलन के आधार पर लोगों को सुरक्षा और आवश्यक वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह स्पेशल ब्रांच का काम है और मामले की जांच भी उसी व्यवस्था के तहत की जा रही है.

निशा भगत आत्महत्या मामले में बोले- चल रही जा जांच