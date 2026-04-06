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भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता हाशिए पर, आयातित चेहरे हावी: विनोद कुमार पांडेय

बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

Jharkhand Mukti Morcha responded on foundation day of Bharatiya Janata Party
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 8:41 PM IST

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रांची: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 47वें स्थापना दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी है. झामुमो नेता ने इसको लेकर तीखा तंज कसा है.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि आज भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है, वह विश्व की सबसे धनी, संसाधनों से परिपूर्ण पार्टी है. ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका स्थापना दिवस का जश्न भी भव्य होगा लेकिन भाजपा के हर एक समर्पित नेता के मन में आज यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या यह वही भाजपा है जिसे कभी पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता था. जिसकी पहचान उसके कार्यकर्ताओं से होती थी लेकिन आज भाजपा में उसका समर्पित कार्यकर्ता ही उपेक्षित महसूस कर रहा है.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा ने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के एक पुराने, समर्पित और बुद्धिजीवी वृद्ध नेता ने उनसे कहा कि “यह देखकर सच में दुख होता है कि जिस पार्टी की ताकत कभी उसके समर्पित कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े नेता हुआ करते थे, आज वही लोग हाशिए पर धकेल दिए गए हैं."

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि आज भाजपा में विचारधारा से ज्यादा “आयातित चेहरे” हावी होते जा रहे हैं, बाहर से आए लोग शीर्ष पर बैठाए जा रहे हैं और जिन्होंने वर्षों तक पार्टी को खड़ा किया उनकी आवाज़ दबाई जा रही है. अपने ही दल के पूर्व मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देना. यह सिर्फ भूल नहीं, बल्कि सोच में आए बदलाव का संकेत है”.

विनोद पांडेय ने कहा कि ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक राजनीतिक दल सिर्फ संसाधनों और प्रचार से मजबूत होता है या फिर उसकी असली ताकत उसके कार्यकर्ताओं, उसके मूल सिद्धांतों और उसकी आंतरिक लोकतांत्रिक संस्कृति में होती है? विनोद पांडेय ने कहा कि दुर्भाग्य से, आज जो तस्वीर भाजपा में दिख रही है, उसमें समर्पण की जगह अवसरवाद और संगठन की जगह केंद्रीकरण ने ले ली है. बाहरी प्रभावों ने भाजपा की जड़ों को कमजोर कर दिया है लोकतंत्र में दल सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होते बल्कि विचार और विश्वास का मंच होते हैं, जब वही मंच अपने ही लोगों के लिए संकुचित हो जाए, तो जश्न भले भव्य हो पर आत्मा कहीं खो जाती है.

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं के भाषण पूरी तरह से आत्मप्रशंसा से भरा रहता है, जबकि जमीनी सच्चाई इससे अलग है. भाजपा देश और राज्य में विकास की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर केंद्र की भाजपा पूरी तरह विफल रही है.

उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूसरों पर हंसने से पहले भाजपा को अपने वादों का हिसाब देना चाहिए. जनता अब भावनात्मक भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस काम से जवाब चाहती है. अन्य दलों पर टिप्पणी करना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है, लेकिन इससे जनता के असली मुद्दे नहीं छिपाए जा सकते.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों के कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा, देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है और युवाओं के लिए रोज के अवसर सीमित हुए हैं. झारखंड में हमारी सरकार जनहित और स्थानीय मुद्दों पर काम कर रही है. हम जनता के अधिकार, जल-जंगल-जमीन और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रही है.

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