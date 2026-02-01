केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी, आम लोगों के लिए कुछ नहीं: झामुमो
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.
Published : February 1, 2026 at 7:35 PM IST
धनबाद: केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि केंद्र के इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, बल्कि खास लोगों के हित में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि रॉयल्टी बकाया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को बजट में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी
इसी बीच 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम (गोल्फ ग्राउंड) में तैयारियां तेज हो गई हैं. तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडेय धनबाद पहुंचे, यहां जिला समिति और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. निरीक्षण के बाद उन्होंने जिला कमेटी के साथ बैठक कर कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे शीर्ष नेता
केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि हर साल 4 फरवरी को झामुमो अपना स्थापना दिवस धनबाद में मनाता है. इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष समेत मंत्री, सांसद और विधायक समारोह में शामिल होंगे. स्थापना दिवस के मंच से पार्टी संगठन को और मजबूत करने और झारखंड के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
विनोद पांडेय ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के दौरान, नगर निगम चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा. उन्होंने जिला समिति को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न होना चाहिए. रणधीर वर्मा गोल्फ ग्राउंड में चल रही तैयारियों के बीच साफ है कि इस बार का स्थापना दिवस सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक संदेश देने का मंच भी बनेगा.
