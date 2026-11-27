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परिसीमन बिल पर JMM का बड़ा ऐलान, आदिवासी-मूलवासी के हितों से खिलवाड़ हुआ तो सड़क से सदन तक होगा विरोध

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ( ETV Bharat )

रांची: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज शुक्रवार को परिसीमन और लोकसभा/विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया. जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है.

पार्टी नेता ने कहा कि झारखंड का निर्माण ही यहां के आदिवासी-मूलवासी के हितों की रक्षा को लेकर हुआ है. ऐसे में अगर परिसीमन से झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचा तो उसका जोरदार विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जाएगा.