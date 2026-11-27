परिसीमन बिल पर JMM का बड़ा ऐलान, आदिवासी-मूलवासी के हितों से खिलवाड़ हुआ तो सड़क से सदन तक होगा विरोध
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परिसीमन विधेयक को मंजूरी देने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिक्रिया आई है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 27, 2026 at 5:01 PM IST
रांची: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज शुक्रवार को परिसीमन और लोकसभा/विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया. जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया है.
पार्टी नेता ने कहा कि झारखंड का निर्माण ही यहां के आदिवासी-मूलवासी के हितों की रक्षा को लेकर हुआ है. ऐसे में अगर परिसीमन से झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचा तो उसका जोरदार विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जाएगा.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जहां तक विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण को लेकर पार्टी का स्टैंड की बात है. झामुमो का तो लोकसभा में 33%आरक्षण है और हमारी महिला सांसद ही लोकसभा के संसदीय दल की नेता हैं.
हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, हमारे नेता अगुवाई करेंगे- झामुमो
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने पार्टी के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि पिछली बार भी राज्य में आदिवासी आरक्षित लोकसभा-विधानसभा सीटों की संख्या घटाई जा रही थी. उस समय भी हमारे नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक निर्णायक लड़ाई लड़ी तब उस समय विशेष प्रावधान कर झारखंड में परिसीमन रोका गया था.
मनोज पांडेय ने कहा कि फिर एक बार परिसीमन के बहाने राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए विधानसभा-लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों को घटाने की मंशा अगर केंद्र सरकार की है तो झामुमो केंद्र सरकार और भाजपा के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा.
मिथलेश ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार बेलगाम हो गई है इसलिए जो मन कर रहा है वही कर रही है. परिसिमन बिल का अभी कोई औचित्य नहीं था फिर भी ला रही है. हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन झारखंड मे आदिवासी सीटों की संख्या घटेगी तो बहुत दिक्क़त होंगी. जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने अपने गढ़वा स्थित आवास पर मीडिया से मुख़ातिब होते ये बातें कहीं
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सदन में परिसीमन बिल लाने जा रही है जिसे लेकर विपक्ष अपने अपने नफा नुकसान के आकलन में लगी है. इससे अगर नुकसान नहीं हुआ तो इस बिल से कोई परहेज नहीं है लेकिन इस बिल में केंद्र सरकार की कोई साजिश है तो फिर पार्टी इस बिल पर विचार करेगी.
जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मिथलेश कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार यह कभी नहीं चाहती कि दबे कुचले लोगों की आवाज उठे. केंद्र सरकार हर आवाज को दबाने की प्रयास में जुटी है. यह लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है. झारखंड राज्य आदिवासी, मूलवासी के लिए बनी है ताकि इनके भी लोग विधान सभा और लोकसभा में अपनी बातें रख सके. लेकिन परिशिमन के आधार पर अगर इनकी संख्या ठीक रहती है तो ठीक है परंतु केंद्र सरकार का उद्देश्य अगर गलत है तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से विरोध करेगी.
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