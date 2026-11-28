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परिसीमन पर आज अपना रुख साफ कर देगा झामुमो! सीएम हेमंत सोरेन पार्टी के सांसदों संग बैठक कर करेंगे चर्चा

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:परिसीमन पर आज शाम तक झामुमो अपना रुख साफ कर देगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करेंगे. बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी का रुख क्या रहेगा यह आज शाम तक साफ कर दिया जाएगा.

झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आगे क्या स्टैंड होगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और नीति नियंताओं को लेना है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पर वह इतना जरूर कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड और झारखंडी हितों से समझौता नहीं कर सकता है.