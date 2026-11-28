परिसीमन पर आज अपना रुख साफ कर देगा झामुमो! सीएम हेमंत सोरेन पार्टी के सांसदों संग बैठक कर करेंगे चर्चा
परिसीमन पर झामुमो का स्टैंड क्या होगा वह आज शाम तक साफ हो जाएगा. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 28, 2026 at 2:51 PM IST
रांची:परिसीमन पर आज शाम तक झामुमो अपना रुख साफ कर देगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करेंगे. बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी का रुख क्या रहेगा यह आज शाम तक साफ कर दिया जाएगा.
झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आगे क्या स्टैंड होगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और नीति नियंताओं को लेना है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पर वह इतना जरूर कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड और झारखंडी हितों से समझौता नहीं कर सकता है.
आज शाम झामुमो की अहम बैठक
उन्होंने कहा कि आज शाम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहद महत्वपूर्ण 'परिसीमन' के मुद्दे पर सभी सांसदों (3 लोकसभा+ 3 राज्यसभा) की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम बुलाई है, जो सांसद रांची नहीं पहुंचे हैं वह ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़ेंगे और वर्तमान स्वरूप में परिसीमन का जो प्रस्ताव कल केंद्रीय कैबिनेट से पास हुआ है, उस पर गहन चर्चा और सलाह मशविरा कर आगे का निर्णय लेंगे.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने बताया था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के साथ-साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं. ऐसे में परिसीमन को लेकर झारखंड के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभाव, यहां के जनजातीय समुदाय की राजनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित कई विषयों पर अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे.
आदिवासी हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा झामुमो-विनोद पांडेय
झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही अपना स्टैंड साफ किए हुए है कि यदि परिसीमन से झारखंड के आदिवासी समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब यही बात केंद्रीय प्रवक्ता दोहरा रहे हैं कि अगर झारखंड और झारखंडी हितों की अनदेखी हुई तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी. अब परिसीमन पर झामुमो के फाइनल स्टैंड के लिए सबकी निगाहें आज शाम होनेवाली बैठक पर टिकी हैं.
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