उत्तम यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ झामुमो में शामिल, पलामू की पूनम सिंह ने भी थामा तीर-धनुष

झामुमो का सदस्यता अभियान जारी है. इस क्रम में दो नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा है.

JMM Milan samaroh in Ranchi
झामुमो की सदस्यता लेने के बाद उत्तम यादव व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 8:49 PM IST

5 Min Read
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रविवार को दो अलग-अलग जगहों पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया. पार्टी कार्यालय में जहां पलामू में नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष रहीं पूनम सिंह ने झामुमो का दामन थामा, वहीं भारत माता चौक स्थित एक निजी विद्यालय के मैदान में झामुमो के मिलन समारोह में पूर्व में झारखंड विकास मोर्चा और भाजपा के नेता रहे उत्तम यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए. दोनों जगहों पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने दूसरे दलों से आये नेताओं के झामुमो में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं के मुक्ति मोर्चा ने शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई है.

झाविमो-भाजपा की राजनीति हमारी भूल थी-उत्तम यादव

रांची के किशोरगंज स्थित स्कॉट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राउंड में झामुमो के सदस्यता ग्रहण समारोह में झामुमो का दामन थामने के बाद उत्तम यादव ने कहा कि झारखंड निर्माण के अगुआ बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड के विकास के प्रति सकारात्मक सोच ने उन्हें झामुमो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया . उत्तम यादव ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा, ऐसे में पार्टी जो भी जवाबदेही उन्हें देगी उसे वह पूरी ईमानदारी और तन्मयता से पूरा करेंगे.

उत्तम यादव और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उत्तम के आने से झामुमो को मिलेगी मजबूतीः विनोद पांडेय

उत्तम यादव का झामुमो में स्वागत करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि जब भी कोई नेता या कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ता है, तब पार्टी को मजबूती मिलती है. उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता लेने वाले उत्तम यादव और उनके समर्थकों को पार्टी की नीति-सिद्धांतों से अवगत कराते हुए कहा कहा कि हेमंत सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान देने हेतु संकल्प लेकर सभी नेता-कार्यकर्ता को जुट जाना है.

JMM Milan samaroh in Ranchi
उत्तम यादव का पार्टी में स्वागत करते झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय. (फोटो-ईटीवी भारत)

आज के सदस्यता ग्रहण समारोह में झामुमो रांची जिला से केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक अंतू तिर्की, डॉ. हेमलाल मेहता, अश्विनी शर्मा, पवन जेडीया, जिला संयोजक बीरू तिर्की, महानगर संयोजक प्रदीप मिर्धा, अरुण वर्मा, रतीश द्विवेदी, आशुतोष वर्मा, अंकिता वर्मा, कुलदीपक कुमार, डॉ. तालकेश्वर, सुनील साहू, राकेश वर्मा, वार्ड 27 के अध्यक्ष सुनील चौरसिया, सचिव मोहन गोस्वामी, वार्ड 28 के अध्यक्ष कन्हैया जायसवाल, सचिव साहिल वर्मा, वार्ड 29 से अनुराग तिर्की, सचिव संदीप ठाकुर एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

उत्तम यादव के साथ इन्होंने भी ली सदस्यता

आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से उत्तम यादव, शैलेश नंद तिवारी, नीतेश वर्मा, रंजन माथुर, उमेश साहू, लालवंती देवी, छाया रानी, बंटी साव, रोहित यादव, आर्यन मेहता, निखिल कुमार गुप्ता, सोनू गुप्ता, बीरेंद्र गोप, शुभम विश्वकर्मा, दीपू श्रीवास्तव, आकाश कच्छप, राहुल कच्छप, सावन लिंडा, आनंद तिर्की, संजय तिवारी, राजू गोप आदि शामिल रहे.

JMM Milan samaroh in Ranchi
मेदिनीनगर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष पूनम सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाते झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय. (फोटो-ईटीवी भारत)

पलामू की पूनम सिंह भी हुई झामुमो में शामिल

झामुमो केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय के समक्ष पलामू जिला से आये दर्जनों नेताओं ने मेदिनीनगर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष पूनम सिंह के साथ पार्टी की सदस्यता ली. पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया. पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद विनोद कुमार पांडेय ने सदस्यता लेनेवालों को पार्टी के नीति सिद्धांतों से अवगत कराया और पलामू में पार्टी संगठन को और धारदार एवं मजबूत बनाने का आह्वान किया.

पूनम सिंह के साथ ये भी हुए जेएमएम में शामिल

सदस्यता लेनेवालों में मुख्य रूप से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मेदिनीनगर पूनम सिंह , सूर्यांश प्रताप सिंह (पूर्व प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस) , आजाद खान, जितेंद्र सिंह, रौनक सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, मो. फिरोज, प्रतीक सिंह, रुद्र कुमार, कृष्ण कांत, इम्तियाज अंसारी, गुड्डू कुमार, रौशन कुमार आदि शामिल रहे. वहीं इस मौके पर पलामू जिला झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष शानू सिद्दीकी, केंद्रीय सदस्य हाजी ललन, रमेश सिंह, अनुराग सिंह, बबलू सिंह, देवानंद भारद्वाज, रिशु अग्रवाल आदि उपस्थित रहे.

