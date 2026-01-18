ETV Bharat / state

उत्तम यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ झामुमो में शामिल, पलामू की पूनम सिंह ने भी थामा तीर-धनुष

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रविवार को दो अलग-अलग जगहों पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया. पार्टी कार्यालय में जहां पलामू में नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष रहीं पूनम सिंह ने झामुमो का दामन थामा, वहीं भारत माता चौक स्थित एक निजी विद्यालय के मैदान में झामुमो के मिलन समारोह में पूर्व में झारखंड विकास मोर्चा और भाजपा के नेता रहे उत्तम यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए. दोनों जगहों पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने दूसरे दलों से आये नेताओं के झामुमो में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं के मुक्ति मोर्चा ने शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई है.

झाविमो-भाजपा की राजनीति हमारी भूल थी-उत्तम यादव

रांची के किशोरगंज स्थित स्कॉट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राउंड में झामुमो के सदस्यता ग्रहण समारोह में झामुमो का दामन थामने के बाद उत्तम यादव ने कहा कि झारखंड निर्माण के अगुआ बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड के विकास के प्रति सकारात्मक सोच ने उन्हें झामुमो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया . उत्तम यादव ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा, ऐसे में पार्टी जो भी जवाबदेही उन्हें देगी उसे वह पूरी ईमानदारी और तन्मयता से पूरा करेंगे.

उत्तम यादव और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उत्तम के आने से झामुमो को मिलेगी मजबूतीः विनोद पांडेय

उत्तम यादव का झामुमो में स्वागत करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि जब भी कोई नेता या कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ता है, तब पार्टी को मजबूती मिलती है. उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता लेने वाले उत्तम यादव और उनके समर्थकों को पार्टी की नीति-सिद्धांतों से अवगत कराते हुए कहा कहा कि हेमंत सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान देने हेतु संकल्प लेकर सभी नेता-कार्यकर्ता को जुट जाना है.

उत्तम यादव का पार्टी में स्वागत करते झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय. (फोटो-ईटीवी भारत)

आज के सदस्यता ग्रहण समारोह में झामुमो रांची जिला से केंद्रीय सदस्य सह महानगर संयोजक अंतू तिर्की, डॉ. हेमलाल मेहता, अश्विनी शर्मा, पवन जेडीया, जिला संयोजक बीरू तिर्की, महानगर संयोजक प्रदीप मिर्धा, अरुण वर्मा, रतीश द्विवेदी, आशुतोष वर्मा, अंकिता वर्मा, कुलदीपक कुमार, डॉ. तालकेश्वर, सुनील साहू, राकेश वर्मा, वार्ड 27 के अध्यक्ष सुनील चौरसिया, सचिव मोहन गोस्वामी, वार्ड 28 के अध्यक्ष कन्हैया जायसवाल, सचिव साहिल वर्मा, वार्ड 29 से अनुराग तिर्की, सचिव संदीप ठाकुर एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

