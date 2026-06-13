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राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजीः झामुमो को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा, भाजपा ने कसा तंज

रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है. निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के मैदान में उतरें और NDA द्वारा उनको समर्थन दिया गया है.

इसके बाद राज्यसभा के यह चुनाव बेहद रोचक हो गया है. राज्य में इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के पास विधायकों की पर्याप्त संख्याबल होने के बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग और भीतरघात की संभावना के कयास राज्य की राजनीति में जोरों पर है.

इस बीच झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सबसे प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी 34 विधायकों को खरा सोना बताया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि उसे कोई रिसोर्ट पॉलिटिक्स या कोई खास रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है. वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत का दावा किया है.

झामुमो और बीजेपी नेता के बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग पर भरोसा नहीं करती लेकिन उन्हें उम्मीद है कि राज्य की राजनीति को समझने वाले विधायक राज्य और देश हित में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत सुनिश्चित करेंगे. भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन की संयुक्त पीसी में राजद नेताओं की अनुपस्थिति पर तंज भरे शब्दों में कहा कि महागठबंधन का अंतर्द्वंद्व और अंतर्कलह जगजाहिर है.

वर्तमान सियासी परिदृश्य में झामुमो के सभी विधायक एकजुट- मनोज पांडेय

राज्यसभा चुनाव के दौरान इतिहास में महागठबंधन के विधायकों के इधर उधर हो जाने को लेकर झामुमो नेता से सवाल किया गया. इसके जवाब में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन झामुमो के सभी विधायक एकजुट हैं. वह अपने केंद्रीय नेतृत्व के हर आदेश-निर्देश को मानेंगे.

उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक आंदोलन की उपज और दिशोम गुरु के शिष्य रहे हैं. ये सभी झारखंड की बेहतरी के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले लोग हैं और जो भी आदेश नेतृत्व का होगा, उसे वह मानेंगे.