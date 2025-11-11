ETV Bharat / state

आज मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है जनता पर भरोसा है- सोमेश चंद्र सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के साथ अन्य ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन क्षेत्र के बूथ का दौरा किया. सोमेश सोरेन ने कहा कि आज दुख की बात है कि मेरे बाबा के निधन पर यह चुनाव हो रहा है. बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं घाटशिला के उज्जवल भविष्य को देखना चाहता हूं.

जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार सुबह से ही ग्रामीण कतारबद्ध खडे होकर मतदान कर रहे हैं. चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है, 300 बूथ पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है. इधर चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन आमने-सामने हैं.

झामुमो प्रत्याशी का बयान (ETV Bharat)

मतदान के दिन जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन अपने क्षेत्र में घूम-घूमकर सभी बूथों का जायजा ले रहे हैं. उन्होंने आम जनता से मतदान करने की अपील भी की है. इधर घाटशिला के कशीदा क्षेत्र के बूथ में सोमेश सोरेन ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया.