आज मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है जनता पर भरोसा है- सोमेश चंद्र सोरेन

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया.

Jharkhand Mukti Morcha candidate Somesh Chandra Soren visited several polling booths for Ghatsila assembly by election
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के साथ अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 4:17 PM IST

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन क्षेत्र के बूथ का दौरा किया. सोमेश सोरेन ने कहा कि आज दुख की बात है कि मेरे बाबा के निधन पर यह चुनाव हो रहा है. बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं घाटशिला के उज्जवल भविष्य को देखना चाहता हूं.

जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार सुबह से ही ग्रामीण कतारबद्ध खडे होकर मतदान कर रहे हैं. चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है, 300 बूथ पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है. इधर चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन आमने-सामने हैं.

झामुमो प्रत्याशी का बयान (ETV Bharat)

मतदान के दिन जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन अपने क्षेत्र में घूम-घूमकर सभी बूथों का जायजा ले रहे हैं. उन्होंने आम जनता से मतदान करने की अपील भी की है. इधर घाटशिला के कशीदा क्षेत्र के बूथ में सोमेश सोरेन ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया.

मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने कहा कि आज दुख की बात है कि मेरे बाबा का निधन होने पर यह उपचुनाव हो रहा है लेकिन मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है, चुनाव प्रक्रिया अच्छी चल रही है. उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील भी की कि वह घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें.

जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि चुनावी क्षेत्र में मेरा या पहला कदम है लेकिन मेरे बाबा यानी पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है. मैं जनता के साथ हूं आगे देखें क्या होता है. लेकिन मैं हमेशा घाटशिला के भविष्य को उज्जवल देखना चाहता हूं.

