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झारखंड बंद: तीर-धनुष के साथ सड़कों पर उतरे झारखंड आंदोलनकारी, किया रोड जाम

झारखंड आंदोलनकारी ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड आंदोलनकारियों, किसानों और मजदूरों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया गया है. इस दौरान पलामू में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला. बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड आंदोलनकारी तीर-धनुष के साथ सड़कों पर उतरे और रोड जाम कर दिया.