झारखंड बंद: तीर-धनुष के साथ सड़कों पर उतरे झारखंड आंदोलनकारी, किया रोड जाम
पलामू में झारखंड आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर तीर-धनुष के साथ सड़कों पर उतरकर सड़क जाम कर दिया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 9:54 AM IST
पलामू: झारखंड आंदोलनकारियों, किसानों और मजदूरों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया गया है. इस दौरान पलामू में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला. बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड आंदोलनकारी तीर-धनुष के साथ सड़कों पर उतरे और रोड जाम कर दिया.
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर चले मेदिनीनगर के रेड़मा चौक को झारखंड आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया. इस कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
दरअसल, झारखंड आंदोलनकारी एक मुक्त पेंशन को लागू करने और जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड आंदोलनकारी बुधवार को सड़कों पर उतरे और आंदोलन किया है.
एक आंदोलनकारी ने कहा कि वे कई सालों से लगातार पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है. कई आंदोलनकारियों के पास तो जमीन भी नहीं है और उन्हें परेशान किया जा रहा है. गरीब आदिवासियों और अन्य लोगों के लिए जमीन की रसीदें जारी करने की व्यवस्था की जाए, जो अभी इन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं.
रोड जाम के कारण बड़ी संख्या में वाहन फंस गए. जबकि स्कूल के बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा. आंदोलन के कारण काफी दूर तक रोड जाम हो गया. जाम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से बातचीत की. झारखंड आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. कई आंदोलनकारी सड़क पर ही लेट गए.
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के मुरारी पांडेय, विकेश शुक्ला समेत कई लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. मुरारी पांडे ने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है और झारखंड के प्रदर्शनकारी अपनी मांगें रख रहे हैं.
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