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विधायक कल्पना सोरेन को ‘ट्रेलब्लेजर अवॉर्ड’, कहा- यह सम्मान देश के लिए समर्पित हर मंईयां के नाम

नई दिल्ली/रांचीः राजधानी दिल्ली में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर झारखंड की पहचान एक बार फिर मजबूत हुई. गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को ‘वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेलब्लेजर अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके सक्रिय योगदान और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया. यह सम्मान एक प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जिसमें विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों और गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी रहीं. इस कार्यक्रम का आयोजन BRICS चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल की ओर से आयोजित किया गया.

यह सम्मान हर मंईयां का है- कल्पना सोरेन

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कल्पना सोरेन ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह सम्मान झारखंड की हर महिला और उन सभी महिलाओं को समर्पित है, जो अपने परिवार और समाज को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रशासन और नवाचार जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और विकास की गति को आगे बढ़ा रही हैं.

दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समारोह में विधायक कल्पना सोरेन (ETV Bharat)

हाशिए की महिलाओं पर फोकस

अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से उन महिलाओं की बात उठाई, जो समाज के हाशिए पर हैं. उनका कहना था कि इन महिलाओं की आवाज को मुख्यधारा में लाना और उन्हें अवसरों से जोड़ना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि झारखंड में महिलाओं को अब सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उन्हें उद्यमिता और नेतृत्व के केंद्र में लाया जा रहा है. स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं.