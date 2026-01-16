ETV Bharat / state

उद्यमी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में प्रशासन करे कड़ी कर्रवाई: हिदायतुल्लाह खान

झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान शुक्रवार को जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहर के उद्यमी देवांग चंद्र गांधी के 25 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में कड़ी कर्रवाई कर दोषियों को सजा दे.उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला है. अपहरण में शामिल अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे.

अल्पसंख्यक स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर आयोग गंभीर

जमशेदपुर दौरे पर आये राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हॉउस में समीक्षा बैठक की. बैठक में राज्यभर के अल्पसंख्यक स्कूलों की जर्जर स्थिति और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई. बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि अल्पसंख्यक स्कूलों के भवनों की जर्जर हालत और शिक्षकों की कमी एक गंभीर विषय है, जिसे आयोग ने प्राथमिकता के तौर पर लिया है. शिक्षा विभाग को इस मामले पर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.

झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर