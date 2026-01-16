उद्यमी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में प्रशासन करे कड़ी कर्रवाई: हिदायतुल्लाह खान

उद्यमी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में प्रशासन करे कड़ी कर्रवाई: हिदायतुल्लाह खान
जमशेदपुर में हिदायतुल्लाह खान ने महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने उद्यमी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में बयान दिया है.
Published : January 16, 2026 at 7:28 PM IST
जमशेदपुरः राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान शुक्रवार को जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहर के उद्यमी देवांग चंद्र गांधी के 25 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में कड़ी कर्रवाई कर दोषियों को सजा दे.उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला है. अपहरण में शामिल अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे.
अल्पसंख्यक स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर आयोग गंभीर
जमशेदपुर दौरे पर आये राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हॉउस में समीक्षा बैठक की. बैठक में राज्यभर के अल्पसंख्यक स्कूलों की जर्जर स्थिति और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई. बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि अल्पसंख्यक स्कूलों के भवनों की जर्जर हालत और शिक्षकों की कमी एक गंभीर विषय है, जिसे आयोग ने प्राथमिकता के तौर पर लिया है. शिक्षा विभाग को इस मामले पर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.
अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर
उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों के भीतर जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. आयोग ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं, ताकि अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सके.
ये भी पढ़ें-
झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी और लोबिन पर दी प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात - Jharkhand Minority Commission
संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो गृह मंत्रालय कसे नकेल, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने केंद्र को घेरा - Jharkhand Minority Commission
उत्तर प्रदेश और बिहार से झारखंड सरकार को सीख लेने की जरूरत, जानें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ क्यों दी ये नसीहत