विस्थापितों का आंदोलन: धरनास्थल पहुंचे वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे साथ
बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों के आंदोलन को समर्थन देने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धरनास्थल पहुंचे.
Published : October 18, 2026 at 8:33 AM IST
बोकारो : बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों का आंदोलन आठवें दिन भी जारी है. शनिवार को विस्थापितों ने बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट जाम कर दिए. आंदोलन को समर्थन देने झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर धरना स्थल पहुंचे. जहां उन्होंने विस्थापितों से बात की. जिसके बाद बोकारो सर्किट हाउस में विस्थापितों, बीएसएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई.
हालांकि, नियोजन के मुद्दे पर बीएसएल प्रबंधन के इनकार के बाद वार्ता विफल हो गई. इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सांकेतिक रूप से दो घंटे के लिए आंदोलन स्थल पर विस्थापितों के साथ लेट गए.
इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वह चाहते हैं कि यहां के लोग जितने क्रश हों उतना बेहतर. हम लोगों ने कहा कि जब आपने 1500 लोगों को अप्रेंटिस कराया, तो तुम्हें रोजगार देने की गारंटी आपकी है. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट केंद्र सरकार का उपक्रम है और केंद्र सरकार झारखंड तथा यहां के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब 1500 विस्थापितों को अप्रेंटिस कराया गया था, तो उन्हें किस नीति के तहत प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद नियोजन क्यों नहीं मिला. मंत्री ने स्पष्ट किया कि विस्थापितों का आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने घोषणा की कि दुर्गा पूजा के बाद झारखंड सरकार के सभी मंत्री और विधायक इस आंदोलन में शामिल होंगे.
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