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विस्थापितों का आंदोलन: धरनास्थल पहुंचे वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे साथ

हालांकि, नियोजन के मुद्दे पर बीएसएल प्रबंधन के इनकार के बाद वार्ता विफल हो गई. इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सांकेतिक रूप से दो घंटे के लिए आंदोलन स्थल पर विस्थापितों के साथ लेट गए.

वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना (Etv Bharat)

इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वह चाहते हैं कि यहां के लोग जितने क्रश हों उतना बेहतर. हम लोगों ने कहा कि जब आपने 1500 लोगों को अप्रेंटिस कराया, तो तुम्हें रोजगार देने की गारंटी आपकी है. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट केंद्र सरकार का उपक्रम है और केंद्र सरकार झारखंड तथा यहां के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब 1500 विस्थापितों को अप्रेंटिस कराया गया था, तो उन्हें किस नीति के तहत प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद नियोजन क्यों नहीं मिला. मंत्री ने स्पष्ट किया कि विस्थापितों का आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने घोषणा की कि दुर्गा पूजा के बाद झारखंड सरकार के सभी मंत्री और विधायक इस आंदोलन में शामिल होंगे.