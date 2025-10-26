ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को बड़ी जिम्मेदारी, ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ( Etv Bharat )