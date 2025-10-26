बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को बड़ी जिम्मेदारी, ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को बड़ी जिम्मेदारी, ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर
झारखंड की मंत्री सह कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिली है.
Published : October 26, 2025 at 4:04 PM IST
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को अपना ऑब्जर्वर बनाया गया है. ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने इस संदर्भ में पत्र भी जारी कर दिया है.
बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 के लिए ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक सह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के प्रति आभार जताया है.
मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है ये उनके लिए सौभाग्य की बात है. बिहार विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज का एक-एक वोट महागठबंधन के पक्ष में जाए, इसके लिए वो चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी.
झारखंड की कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने जो विश्वास और भरोसा उन पर जताया है, उस पर खरा उतरने का वह पूरा प्रयास करेंगी. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार बह रही है. कांग्रेस के सहयोग से बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार बनने जा रही है. हम बिहार की जनता के संघर्ष और उनके सवालों का जवाब मौजूदा सरकार से मांगेंगे.
बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की जल्द बिहार दौरे का पूरा शेड्यूल बन जाएगा ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके.
