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झारखंड में गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने SHG महिलाओं को 15 लाख तक क्रेडिट लिंकेज देने का रखा प्रस्ताव

कार्यक्रम में बोलती दीपिका पांडेय सिंह ( ETV Bharat )

रांची: राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में एक बार फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष रुप से चर्चा हुई. झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97वीं त्रैमासिक बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष जोर देते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि अगले 30 दिनों के अंदर इस योजना के तहत स्वयं को सूचीबद्ध करें, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा न आए.

बैठक में राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका, ऋण वितरण और साख-जमा अनुपात में वृद्धि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का सीडी रेशियो बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है इसके लिए बैंकों को ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और राज्य की विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की स्थिति में राज्य के विकास को गति देने में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. बैंकों को राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.