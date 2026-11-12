झारखंड में गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने SHG महिलाओं को 15 लाख तक क्रेडिट लिंकेज देने का रखा प्रस्ताव
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने SHG समूहों को 15 लाख रुपये तक देने का प्रस्ताव रखा. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : November 12, 2026 at 5:58 PM IST
रांची: राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में एक बार फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष रुप से चर्चा हुई. झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97वीं त्रैमासिक बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष जोर देते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि अगले 30 दिनों के अंदर इस योजना के तहत स्वयं को सूचीबद्ध करें, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा न आए.
बैठक में राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका, ऋण वितरण और साख-जमा अनुपात में वृद्धि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का सीडी रेशियो बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है इसके लिए बैंकों को ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और राज्य की विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की स्थिति में राज्य के विकास को गति देने में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. बैंकों को राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.
बैंठक में झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी भाग लिया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के क्रेडिट लिंकेज और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए.
SHG महिलाओं को 15 लाख तक क्रेडिट लिंकेज देने का प्रस्ताव
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक और व्यापक प्रभाव तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब बैंकिंग सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक हो. उन्होंने विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं एवं एटीएम की संख्या बढ़ाने तथा ग्रामीण नागरिकों को सुगम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया.
अपने संबोधन में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से समूहों में उद्यमिता के विकास के साथ-साथ उनका टर्नओवर भी बढ़ेगा और ग्रामीण महिलाओं की आय में सीधा इजाफा होगा.
डिजिटल पंचायत पहल से गांव में ही मिलेंगी सेवाएं
मंत्री ने जानकारी दी कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से ‘डिजिटल पंचायत’ की पहल की गई है. इसके तहत सीएससी (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही विभिन्न नागरिक एवं डिजिटल सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम चरण: 673 पंचायतों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है. द्वितीय चरण: चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि पंचायतों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीणों को अब बैंकिंग कार्यों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता कम होगी और पंचायत भवन ग्रामीण स्तर पर सेवा वितरण के प्रभावी केंद्र बनेंगे.
32 लाख से अधिक महिलाओं को 'बैंक सखी' बनाने पर जोर
बैठक में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने बेहतर वित्तीय अनुशासन और क्रेडिट रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी क्षमता साबित की है. उन्होंने ऐसी महिलाओं को ‘बैंक सखी’ के रूप में अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा क्रेडिट लिंकेज को और मजबूत करने की आवश्यकता जताई. इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि महिलाएं स्वयं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी.
‘नारी’ योजना और प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले बैंक ऋण
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का उद्देश्य ‘नारी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की जरूरत है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि RSETI से प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्थागत वित्त की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी. बैंकिंग संस्थाओं और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है.
बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधि तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें:
रांची में राज्य स्तरीय DISHA की बैठकः विकास योजनाओं की समीक्षा में सख्त हुईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
रांची के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय परिसर में पलाश दीदी कैफे शुरू, मंत्री ने किया उद्घाटन