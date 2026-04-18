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विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंत्री दीपिका ने मनरेगा को जारी रखने की कही बात

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं.

Jharkhand Minister Deepika Pandey Singh participated in video conference regarding VB G RAM G Scheme with Union Minister for Rural Development
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ीं प्रदेश की मंत्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 10:57 PM IST

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रांची: मनरेगा की जगह केंद्र सरकार द्वारा लायी गयी विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बड़ी बैठक की. जिसमें देश भर के कई राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी जुड़े. इसमें झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल भी हुईं.

आज शनिवार की शाम आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में देश भर के लगभग सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने नई रोजगार योजना और मनरेगा को लेकर अपनी-अपनी बात रखी. झारखंड से मनरेगा का मजबूत पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बकाया राशि भुगतान का मुद्दा उठाया.

Jharkhand Minister Deepika Pandey Singh participated in video conference regarding VB G RAM G Scheme with Union Minister for Rural Development
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ETV Bharat)

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को बकाया राशि से अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड में मैटीरियल के मद का 950 करोड़, मजदूरी का 300 करोड़ और एडमिन का 36 करोड़ का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर मजदूरों में उदासीनता है.

इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि मनरेगा, अब वीबी जी-राम जी के मजदूरों का मजदूरी दर बढ़ाया जाना समय की न्याय संगत मांग है. उन्होंने कहा कि मनरेगा का वर्तमान मजदूरी दर आसमान छूती महंगाई के नजरिए से सही नहीं है. इस मांग से देश के सभी राज्य सहमत है इस लिए केंद्र सरकार को सबसे पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए.

Jharkhand Minister Deepika Pandey Singh participated in video conference regarding VB G RAM G Scheme with Union Minister for Rural Development
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड की मंत्री (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आज पहली बार विकसित भारत जी-राम जी योजना को लेकर बैठक हो रही है. जबकि इसको लेकर केंद्र सरकार को पहले ही राज्यों के साथ राय मशविरा करनी चाहिए थी. योजना में किए गए बदलाव के तहत राज्यों की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी ने सबको चौंकाया है. ये पूरी तरह से झारखंड जैसे राज्य का वित्तीय संकट बढ़ाने वाला निर्णय है. 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी से झारखंड का वित्तीय संकट बढ़ेगा. इस लिए झारखंड विधानसभा ने सदन से मनरेगा को ही जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया है.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 100 दिन के बजाए 150 दिन काम की गारंटी पर केंद्र सरकार को पहल कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही 60 दिनों के अवकाश के निर्णय में छूट देने की आवश्यकता है. इस निर्णय से मनरेगा मजदूरों के सामने रोजगार का संकट के साथ-साथ पलायन का दबाव बढ़ेगा.

इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जोर देते हुए कहा कि मनरेगा में झारखंड के हिस्से का बकाया राशि भुगतान की पहल तेज की जाए. जिससे मजदूरों के साथ न्याय किया जा सके.

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