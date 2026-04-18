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विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंत्री दीपिका ने मनरेगा को जारी रखने की कही बात

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ीं प्रदेश की मंत्री ( Etv Bharat )

रांची: मनरेगा की जगह केंद्र सरकार द्वारा लायी गयी विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बड़ी बैठक की. जिसमें देश भर के कई राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी जुड़े. इसमें झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल भी हुईं.

आज शनिवार की शाम आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में देश भर के लगभग सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने नई रोजगार योजना और मनरेगा को लेकर अपनी-अपनी बात रखी. झारखंड से मनरेगा का मजबूत पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बकाया राशि भुगतान का मुद्दा उठाया.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ETV Bharat)

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को बकाया राशि से अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड में मैटीरियल के मद का 950 करोड़, मजदूरी का 300 करोड़ और एडमिन का 36 करोड़ का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर मजदूरों में उदासीनता है.

इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि मनरेगा, अब वीबी जी-राम जी के मजदूरों का मजदूरी दर बढ़ाया जाना समय की न्याय संगत मांग है. उन्होंने कहा कि मनरेगा का वर्तमान मजदूरी दर आसमान छूती महंगाई के नजरिए से सही नहीं है. इस मांग से देश के सभी राज्य सहमत है इस लिए केंद्र सरकार को सबसे पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए.