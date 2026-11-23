64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिपः झारखंड के 42 खिलाड़ी दिखाएंगे दम
64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग एवं स्केटबोर्डिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 42 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गयी है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 23, 2026 at 6:41 PM IST
रांचीः 64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग एवं स्केटबोर्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. इसके लिए रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड (RSAJ) ने 42 सदस्यीय राज्य टीम की घोषणा कर दी है.
राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 15 दिसंबर 2026 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में होगा। झारखंड की टीम 3 दिसंबर को रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी. रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (RSFI) के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी स्पीड स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे. एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य का कुल दल 46 सदस्यों का होगा. इसमें 40 स्पीड स्केटर्स और दो स्केटबोर्डर्स सहित कुल 42 खिलाड़ी शामिल हैं। इनके साथ चार कोच और टीम मैनेजर भी जाएंगे.
एसोसिएशन के महासचिव सुमित शर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन हाल ही में रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेलगांव में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य रोलर स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग एवं आर्टिस्टिक चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक आयोजित हुई थी. इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है.
राष्ट्रीय चैंपियनशिप को लेकर चयनित खिलाड़ियों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. खेलगांव स्थित स्केटिंग रिंक में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा रहा है. एसोसिएशन को उम्मीद है कि झारखंड के खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगे.
एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता, संरक्षक फादर अजित खेस, अभिषेक सिंह राठौर और जितेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपील की है.
अब सबकी नजरें बेंगलुरु में होने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर टिकी हैं, जहां झारखंड के 42 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे.
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