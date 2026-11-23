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64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिपः झारखंड के 42 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

झारखंड रोलर स्केटिंग एवं स्केटबोर्डिंग टीम ( ETV Bharat )

रांचीः 64वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग एवं स्केटबोर्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. इसके लिए रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड (RSAJ) ने 42 सदस्यीय राज्य टीम की घोषणा कर दी है.

राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 15 दिसंबर 2026 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में होगा। झारखंड की टीम 3 दिसंबर को रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी. रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (RSFI) के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी स्पीड स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे. एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य का कुल दल 46 सदस्यों का होगा. इसमें 40 स्पीड स्केटर्स और दो स्केटबोर्डर्स सहित कुल 42 खिलाड़ी शामिल हैं। इनके साथ चार कोच और टीम मैनेजर भी जाएंगे.