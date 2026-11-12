ETV Bharat / state

झारखंड के पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 सप्ताह के लिए फिर खुलेगा मानव संपदा पोर्टल

झारखंड पुलिस ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के पुलिसकर्मियों और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन (Jharkhand Police Association) के लगातार प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) को एक बार फिर तीन सप्ताह के लिए खोलने का निर्णय लिया है. इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो फरवरी में पोर्टल बंद हो जाने के कारण अपनी संपत्ति विवरणी (Property Return) जमा नहीं कर पाए थे. अब ऐसे सभी कर्मचारी निर्धारित तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.

एसोसिएशन के लगातार प्रयासों से मिली सफलता