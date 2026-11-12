झारखंड के पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 सप्ताह के लिए फिर खुलेगा मानव संपदा पोर्टल
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रयासों से मानव संपदा पोर्टल को 3 सप्ताह के लिए फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 12, 2026 at 4:05 PM IST
रांची: झारखंड के पुलिसकर्मियों और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन (Jharkhand Police Association) के लगातार प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) को एक बार फिर तीन सप्ताह के लिए खोलने का निर्णय लिया है. इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो फरवरी में पोर्टल बंद हो जाने के कारण अपनी संपत्ति विवरणी (Property Return) जमा नहीं कर पाए थे. अब ऐसे सभी कर्मचारी निर्धारित तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.
एसोसिएशन के लगातार प्रयासों से मिली सफलता
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित रजक पिछले करीब एक महीने से इस मांग को लेकर लगातार प्रयासरत थे. दरअसल, समय पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं होने के कारण कई कर्मचारियों को एसीआर (ACR), पदोन्नति (Promotion) और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. कर्मचारियों की इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुए एसोसिएशन ने सरकार से पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की थी.
एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव-सह-कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस पहल में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का महत्वपूर्ण सहयोग मिला. उन्होंने कर्मचारियों की परेशानी को गंभीरता से समझते हुए संबंधित प्राधिकार के समक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठाया. इसके अलावा सचिवालय में प्रतिनियुक्त अवर निरीक्षक उपेंद्र मिश्रा, एसोसिएशन के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष महताब आलम, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने भी इस दिशा में लगातार प्रयास किए.
वित्त मंत्री और मीडिया का जताया आभार
राकेश कुमार पांडेय ने कहा कि पोर्टल के दोबारा खुलने से छूटे हुए कर्मचारियों को अपनी संपत्ति विवरणी जमा करने का अंतिम अवसर मिलेगा और उन्हें विभागीय कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. उन्होंने इस सकारात्मक निर्णय में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारियों के साथ-साथ मीडिया का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि प्रेस के माध्यम से कर्मचारियों की यह गंभीर समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिसका सुखद परिणाम आज सबके सामने है.
क्यों खड़ा हुआ था विवाद?
गौरतलब है कि फरवरी महीने में मानव संपदा पोर्टल बंद हो जाने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और दूसरे विभागों के कर्मचारी अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी जमा नहीं कर पाए थे. इसके चलते उनका एसीआर (वार्षिक गोपनीय चरित्र अभियुक्ति) तैयार नहीं हो पा रहा था और प्रोन्नति की प्रक्रिया भी बाधित हो रही थी. कर्मचारियों का कहना था कि तकनीकी रूप से पोर्टल बंद होने के कारण वे ब्योरा नहीं भर सके, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें विभागीय लाभ से वंचित होकर भुगतना पड़ रहा है. इसी समस्या के समाधान के लिए अब पोर्टल को तीन सप्ताह के लिए फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है.
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