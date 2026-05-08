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बेटे को जिलाध्यक्ष नहीं बनवा पाने की वजह से तमतमाए हुए हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जानें रमा खलखो ने क्यों कही ये बात

रांची: झारखंड में चल रही हेमंत सोरेन के नेतृत्ववाली सरकार में कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इन दिनों पार्टी के अंदर उलगुलान किए हुए हैं. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक पोस्ट कर जेपीसीसी को असहज कर रखा है. पिछले रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 314 सदस्यीय जंबो जेट कमेटी घोषित करने के साथ ही पार्टी के अंदर का असंतोष फूट पड़ा है तो खेमेबाजी भी उजागर होने लगी है.

इन सब के बीच वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जिस एक नाम का जिक्र कर नई जेपीसीसी के गठन पर सवालिया निशान खड़ा किया वह हैं झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और नई कमेटी में चुनाव प्रबंधन समिति की सदस्य बनाई गईं महिला आदिवासी नेता रमा खलखो.कांग्रेस के अंदर के घमासान और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ हल्लाबोल शुरू करने वाले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर प्रकरण पर रमा खलखो से संवाददाता उपेंद्र कुमार ने बातचीत की.

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने पर मिलता है पदः रमा खलखो

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ऐसा क्या पद मिल गया है जो राज्य के वित्त मंत्री नाराज हो गए? इस सवाल के जवाब में रमा खलखो कहती हैं कि राधाकृष्ण किशोर क्यों हमलावर हैं यह उन्हीं से पूछिए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरी सक्षमता को समझकर ही यह पद दिया है. रमा खोलखो ने कहा कि पार्टी ने जो दायित्व आज तक दिया है, शायद उस पर हम खरे उतरे होंगे. इस कारण मुझे नई जिम्मेवारी मिली है.

राधाकृष्ण किशोर किस बात पर खड़े कर रहे सवाल

इस सवाल के जवाब में रमा खलखो कहती हैं कि मेयर का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था कि संगठन सृजन के काल में भी हम बूथ पर अपना काम नहीं कर पाएं. हालांकि उस समय रमा खलखो ने प्रदेश प्रभारी को नन पॉलिटिकल भी कह दिया था. रमा खलखो कहती हैं कि इस वाक्या बीते डेढ़ से दो महीने होने को है और तब चुप्पी साधने वाले वित्त मंत्री को आज उन दिनों की कही बातें याद आ रही हैं. जबकि इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के साथ उनकी दो-तीन बार बैठकें हो चुकी हैं.

कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि उस समय अगर राधा कृष्ण किशोर मेरी कही बातों पर कुछ बयान देते तो समझ में आता, लेकिन अब जब उनकी इच्छा को दरकिनार कर संगठन ने उनके बेटे को पलामू कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, तब वह इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर पर कसा तंज

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि कभी उस दल में कभी इस दल में, फिर भी राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस में आए और उन्हें टिकट मिल गया. रमा खलखो ने कहा कि यह तो हमारी पार्टी की महानता है कि उन्हें मंत्री बना दिया गया. रमा खलखो तंज भरे अंदाज में कहती हैं कि जब हम लोग कांग्रेस का झंडा ढो रहे थे तब वह कहां थे.2024 का विधानसभा चुनाव आया उस वक्त वह सीधे 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं और उन्हें टिकट मिलता है और जीतकर फिर मंत्री बन जाते हैं. यह तो हमारी पार्टी की महानता है.

“क्यों भड़ास निकाल रहे हैं राधाकृष्ण किशोर”

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य बनाई गईं रमा खलखो कहती हैं कि जो बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए थी उसे वह क्यों सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर रहे हैं इसका जवाब तो वित्त मंत्री ही देंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि वह अपने बेटे को पलामू कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके इसलिए वह रेस हो गए हैं. उनके बेटे ने भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है. रमा खलखो ने कहा कि उनका मानना है कि पार्टी संगठन में हर पद महत्वपूर्ण होता है और नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी किसी को देती है तो उस पद पर रहकर ईमानदारी से पार्टी संगठन का काम करना चाहिए.