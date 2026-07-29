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झारखंड महिला कांग्रेस ने BJP सांसद का 'फूंका पुतला', कंगना रनौत के विवादित पर भड़की विरोध की 'चिंगारी'

रांची में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान के खिलाफ झारखंड महिला कांग्रेस ने उनका पुतला फूंका.

Mahila Congress burns Kangana Ranaut effigy
महिला कांग्रेस ने फूंका कंगना रनौत का पुलता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 8:53 PM IST

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रांची: भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए विवादित एवं गैर जिम्मेदाराना बयान के विरोध में बुधवार को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो के नेतृत्व में रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंककर उनके बयान की कड़ी निंदा की.

समाज में 'वैमनस्य' फैलाने वाले कंगना रनौत का बयान: रमा खलखो

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि कंगना रनौत लगातार ऐसे बयान देती रही हैं, जो समाज में 'वैमनस्य' फैलाने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम करते हैं. उनका बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द के भी खिलाफ है.

सांसद कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

कंगना रनौत के 'भड़काऊ' बयान पर बीजेपी 'मौन' क्यों?

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी लगातार कंगना रनौत जैसे नेताओं के 'भड़काऊ' बयानों पर 'मौन' रहकर उनकी मानसिकता का समर्थन कर रही है, भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह ऐसे बयानों से खुद को अलग मानती है या उनका समर्थन करती है?

बिना शर्त देश की जनता से माफी मांगे कंगना

महिला कांग्रेस ने मांग की है कि कंगना रनौत अपने विवादित बयान के लिए देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगें. बीजेपी नेतृत्व भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानों पर रोक लगाए.

कांग्रेस करती रही है महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष

वहीं महिला कांग्रेस की नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान, सामाजिक सद्भाव और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और भविष्य में भी किसी भी विभाजनकारी एवं समाज विरोधी सोच का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जारी रखेगी.

प्रोटेस्ट के दरमियान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थीं और सभी ने एक स्वर में कंगना रनौत के बयान की निंदा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया. इस दौरान सैकड़ों महिला कांग्रेस नेता शामिल हुईं.

बीजेपी में 'गंदे चरित्र' वाले लोगों की भरमार: रमा खलखो

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने बताया कि एक महिला होकर भी छात्र-छात्राओं के दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक बातें कंगना रनौत ने कही हैं, वह 'शर्मनाक' हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक से बढ़कर एक 'गंदे चरित्र' वाले लोगों की भरमार है, जो बीजेपी के 'वाशिंग मशीन' में धूलकर खुद को साफ-सुथरा समझने लगते हैं.

वहीं कांग्रेस की रांची महानगर सचिव शिल्पी वर्मा ने कहा कि कंगना रनौत का बयान महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है.

क्या था सांसद कंगना रनौत का बयान?

दरअसल, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन में शामिल Gen-Z को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं और युवतियों को टारगेट किया था.

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सांसद कंगना रनौत का विवादित बयान
MAHILA CONGRESS PROTESTS IN RANCHI
PROTESTS AGAINST MP KANGANA RANAUT
कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन
JHARKHAND MAHILA CONGRESS PROTESTS

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