झारखंड में 14 से बढ़कर 21 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें, केंद्र के प्रस्ताव से बढ़ेगा संसदीय प्रतिनिधित्व, सीएम आज करेंगे मंथन
परिसीमन के बाद झारखंड में 14 से बढ़कर 21 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 28, 2026 at 11:23 AM IST
रांची: केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा की सीटों में 50 % बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड में भी संसदीय सीटों की संख्या बढ़ने का रास्ता खुल सकता है. राज्य में लोकसभा की मौजूदा 14 सीटें बढ़कर 21 हो सकती हैं. झारखंड को सात अतिरिक्त संसदीय सीटें मिलने का अनुमान है. इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है. हालांकि, सीटों का अंतिम निर्धारण परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा. केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने विधायकों और सांसदों से विचार विमर्श करेंगे.
केंद्र के प्रस्ताव पर पार्टी के स्टैंड का इंतजार
झामुमो के केंद्रीय महासचिव के मुताबिक, सीएम हेमंत सोरेन परिसीमन और महिला आरक्षण के मसले पर आज अपने दल के सभी विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा करने वाले हैं. इसके बाद पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि वह केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का सदन में समर्थन करेगी या नहीं.
वर्तमान में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में पांच सीट अनुसूचित जनजाति और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. केंद्र सरकार के वर्तमान परिसीमन से सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी, इसमें एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 7 या 8 और एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1 से बढ़कर 2 तक होने की संभावना है.
2007 में विरोध के कारण टल गया था परिसीमन
झारखंड में परिसीमन को लेकर विवाद का इतिहास रहा है. 2007 में परिसीमन आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य की लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का आदेश जारी किया था. उस समय लोकसभा की कुल 14 सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 5 से घटाकर 4 करने का प्रस्ताव था.
आदिवासी आरक्षित लोकसभा सीट घटाने पर बढ़ा था आक्रोश
वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक से बढ़ाकर दो करने की बात थी. इस प्रस्ताव के बाद झारखंड में व्यापक विरोध शुरू हो गया था. खासकर आदिवासी आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या घटाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी. परिसीमन आयोग ने 2007 में झारखंड में जनसुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन विरोध और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित करना पड़ा.
2008 में हुआ परिसीमन अधिनियम में संशोधन
इसी तरह विधानसभा की 81 सीटों में जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को 28 से घटाकर 22 करने का प्रस्ताव था. वहीं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 10 निर्धारित की गई थी लेकिन बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने 2008 में परिसीमन अधिनियम में संशोधन किया. इसके लिए धारा 10B जोड़ी गई. इस प्रावधान के तहत झारखंड में परिसीमन आयोग की ओर से 2007 में जारी आदेशों को कानूनी प्रभाव से बाहर कर दिया गया. साथ ही पुरानी संसदीय सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को 2026 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया. इस तरह 2007 में प्रस्तावित परिसीमन झारखंड में लागू नहीं हो सका.
झारखंड में एक बार फिर चर्चा में परिसीमन का मुद्दा
करीब 2 दशक बाद झारखंड में एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा चर्चा में है. हालांकि, इस बार परिस्थितियां अलग हैं. 2007 में मुख्य विवाद आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या घटने को लेकर था, जबकि केंद्र सरकार के मौजूदा प्रस्ताव में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 % बढ़ोतरी की बात कही गई है. लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को 2051 तक बनाए रखने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है लेकिन अब देखना है कि केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर झामुमो क्या स्टैंड लेता है.
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