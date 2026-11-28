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झारखंड में 14 से बढ़कर 21 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें, केंद्र के प्रस्ताव से बढ़ेगा संसदीय प्रतिनिधित्व, सीएम आज करेंगे मंथन

सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा की सीटों में 50 % बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड में भी संसदीय सीटों की संख्या बढ़ने का रास्ता खुल सकता है. राज्य में लोकसभा की मौजूदा 14 सीटें बढ़कर 21 हो सकती हैं. झारखंड को सात अतिरिक्त संसदीय सीटें मिलने का अनुमान है. इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है. हालांकि, सीटों का अंतिम निर्धारण परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा. केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने विधायकों और सांसदों से विचार विमर्श करेंगे.

केंद्र के प्रस्ताव पर पार्टी के स्टैंड का इंतजार