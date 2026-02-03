ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव: रांची के न्यू विद्यानगर–पहाड़ टोली की बदहाल तस्वीर, न सड़क, न नाली मूलभूत सुविधाओं को तरसते लोग

रांची के न्यू विद्यानगर और पहाड़ टोली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. ऐसे में वे परेशान हैं.

JHARKHAND LOCAL BODY ELECTIONS
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 3, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम लगातार शहर के अलग-अलग इलाकों की जमीनी समस्याओं को सामने ला रही है. इसी क्रम में इस बार रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 स्थित न्यू विद्यानगर और वार्ड 35 के पहाड़ टोली की हकीकत की पड़ताल की गई, जहां विकास के दावों की पोल खुलती नजर आई. इस इलाके में रहने वाले लोग आज भी सड़क, नाली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

बरसात में नाले में तब्दील हो जाता है मोहल्ला

स्थानीय निवासियों के अनुसार, बारिश के मौसम में न्यू विद्यानगर और पहाड़ टोली की हालत और भी भयावह हो जाती है. सड़कों पर जलजमाव इतना बढ़ जाता है कि पानी घरों के भीतर तक घुस जाता है. कई गलियां ऐसी हैं जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. लोगों का कहना है कि नालियों का या तो अस्तित्व ही नहीं है या फिर जहां हैं, वे पूरी तरह जाम हैं. पानी की निकासी नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है. सड़कों की हालत बद से बदतर इलाके की सड़कों की स्थिति भी बेहद जर्जर है. जगह-जगह गड्ढे, टूटी सड़कें और कीचड़ आम बात है. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से सड़क बदहाल पड़ी है, लेकिन नगर निगम या जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

रांची के वॉर्ड नंबर 34 और 35 का हाल (ETV Bharat)
स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहन भी कई बार अंदर तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आपात स्थिति में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.



गर्मी में पेयजल बना सबसे बड़ी समस्या

अगर बरसात में जलजमाव लोगों की परेशानी है, तो गर्मी के मौसम में पेयजल संकट सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मियों में पानी की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि लोगों को दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है. कई घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद नियमित पानी की आपूर्ति नहीं होती. टैंकर भी कभी-कभार ही पहुंचता है, जिससे लोगों को मजबूरी में निजी साधनों से पानी खरीदना पड़ता है.

शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम, वार्ड प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में कोई देखने तक नहीं आता. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं. नाली निर्माण और सड़क सुधार की फाइलें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं. लोगों में बढ़ता असंतोष न्यू विद्यानगर और पहाड़ टोली के लोगों का कहना है कि वे सिर्फ बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, पक्की सड़क, सही नाली व्यवस्था और नियमित पेयजल आपूर्ति. लोगों का साफ कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.

ये भी पढ़ें:

बोकारो में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, पर्यावरण सुरक्षा को खतरा

नाला में तब्दील वीवीआईपी सड़क, नगर निगम चुनाव के बीच पुरानी रांची में विकास पर भारी बदहाली!

TAGGED:

झारखंड निकाय चुनाव
रांची का वॉर्ड नंबर 34
न्यू विद्यानगर की खराब हालत
रांची में पेयजल का संकट
JHARKHAND LOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.