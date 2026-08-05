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झारखंड शराब प्रकरण: एसीबी ने JSBCL के आईटी प्रबंधक समेत चार को समन जारी किया

झारखंड शराब घोटाला मामले में JSBCL के आईटी प्रबंधक समेत चार को एसीबी ने समन भेजा है.

Jharkhand liquor case
रांची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
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रांची: झारखंड के बहुचर्चित शराब प्रकरण की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है. जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने JSBCL के आईटी प्रबंधक समेत चार को समन भेज कर पूछताछ के लिए तलब किया है.

डिजिटल सर्विलांस के बाद अब होगी चार लोगों से पूछताछ

एसीबी ने बताया कि अब तक जुटाए गए साक्ष्यों, दर्ज बयानों और डिजिटल दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर जांच का अगला चरण शुरू कर दिया गया है. हाल ही में रिकॉर्ड किए गए गजेंद्र कुमार सिंह, अमित प्रकाश और सुधीर कुमार दास के विस्तृत बयानों के दौरान कई नए और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है. इसी कड़ी में चार को समन किया गया है.

7 अगस्त को आईटी प्रबंधक को पूछताछ के लिए बुलाया

झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के आईटी प्रबंधक अमर कुमार मेहता को 7 अगस्त 2026 को पूछताछ एवं बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया गया है. एसीबी उनसे Track & Trace प्रणाली, डिजिटल निगरानी व्यवस्था, सिस्टम लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा शराब आपूर्ति की डिजिटल ट्रैकिंग से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी इन तकनीकी तथ्यों का सत्यापन कर यह जानने का प्रयास करेगी कि डिजिटल सिस्टम के संचालन में कहीं कोई अनियमितता या गड़बड़ी तो नहीं हुई.

तीन कंपनियों के अधिकारियों को फिर भेजा गया समन

एसीबी के अनुसार पूर्व में जारी समन का अनुपालन नहीं करने वाले कुछ अधिकारियों को दोबारा समन जारी किया गया है. जिनमें फ्लोरेंस हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. के निदेशक जतिन सहाय, विकास अग्रवाल, मनोज तिवारी और ए-टू-जेड इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक अरुण गौर को 10 अगस्त 2026 को पूछताछ एवं बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

साक्ष्य आधारित जांच पर जोर

एसीबी ने कहा है कि शराब प्रकरण की जांच पूरी तरह साक्ष्य आधारित, विधिसम्मत और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है. प्रत्येक नए तथ्य का उपलब्ध अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों से मिलान किया जा रहा है, ताकि मामले से जुड़ी हर कड़ी को स्थापित कर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके.

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