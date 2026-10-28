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हजारीबाग में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक, विभागों के वित्तीय मामलों की हुई समीक्षा

हजारीबाग में पदाधिकारियों संग बैठक करते लोक लेखा समिति के अध्यक्ष व सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने बुधवार को हजारीबाग जिले का दौरा किया. बरही विधायक सह समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में परिसदन भवन में आयोजित बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रबंधन व लेखा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई. बैठक में समिति के सदस्य मनोहरपुर विधायक जगत मांझी व बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव उपस्थित रहे.

विभागों के वित्तीय मामलों की हुई समीक्षा