हजारीबाग में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक, विभागों के वित्तीय मामलों की हुई समीक्षा
हजारीबाग में लोक लेखा समिति की बैठक में विभागों के वित्तीय मामलों की समीक्षा हुई.
Published : October 28, 2026 at 6:59 PM IST
हजारीबाग: झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने बुधवार को हजारीबाग जिले का दौरा किया. बरही विधायक सह समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में परिसदन भवन में आयोजित बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रबंधन व लेखा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई. बैठक में समिति के सदस्य मनोहरपुर विधायक जगत मांझी व बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव उपस्थित रहे.
विभागों के वित्तीय मामलों की हुई समीक्षा
बैठक में समिति ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभागवार वित्तीय मामलों की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान विभागीय आय-व्यय, सरकारी राशि के उपयोग में पारदर्शिता, लेखा परीक्षण, वित्तीय दस्तावेजों के मूल्यांकन, वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कार्रवाई, प्रपत्र-क के गठन, राशि की वसूली, विभागीय कार्रवाई, सर्टिफिकेट केस व नीलामी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई. समिति ने संबंधित पदाधिकारियों से इन मामलों में अद्यतन प्रतिवेदन व आवश्यक जानकारी प्राप्त की.
समिति के पदाधिकारियों ने दिए कई निर्देश
समिति ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लेखा कंडिकाओं की नियमित समीक्षा करें व लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं. साथ ही, वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने व सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया.
समिति ने विभागीय वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने, लेखा संबंधी आपत्तियों के समयबद्ध निष्पादन और वित्तीय अनुशासन का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
ये भी पढ़ें-
विधानसभा समिति की बैठक से गायब रहे दो इंजीनियर, नहीं हुआ समय पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण, गबन की आशंका
विधानसभा की लोक लेखा समिति का हजारीबाग दौरा, विभागीय वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा संबंधी मामलों की हुई समीक्षा
Deoghar News: झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति पहुंची देवघर, पदाधिकारियों संग की योजनाओं की समीक्षा