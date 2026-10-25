देवघर में झारखंड विधानसभा लोक लेखा समिति की बैठक, विभागों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा
देवघर में विधानसभा लोक लेखा समिति की बैठक में विभागों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 25, 2026 at 9:14 PM IST
देवघर: झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक रविवार को देवघर में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह बरही विधायक मनोज यादव ने की. इस दौरान समिति के सदस्य जगत मांझी, नमन विक्सेल कोंगाड़ी और बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था और लेखा-जोखा की समीक्षा की गई. समिति के अध्यक्ष मनोज यादव ने विभागवार जानकारी लेते हुए लंबित मामलों और विभागों में पाई गई कमियों की समीक्षा की. साथ ही, लंबित मामलों के निष्पादन और कमियों को दूर करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
बैठक के बाद पीएसी के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि परिवहन, खनन समेत विभिन्न विभागों के लेखा-जोखा की समीक्षा की गई है. जिन विभागों में मामले लंबित पाए गए हैं, उनके जल्द निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.
वहीं, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें विभागों की उन राशियों पर चर्चा की गई जिनका समय पर आवंटन नहीं हो पाया था. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विभागों के लेखा-जोखा की समीक्षा की गई और जहां कमियां पाई गईं उसे जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया.
धार्मिक नगरी देवघर के विकास पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान देवघर के विकास और पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई. विधायक समीर मोहंती ने कहा कि राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटन विभाग की ओर से कार्य किए जा रहे हैं. देवघर वैश्विक स्तर पर धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है. ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां पर्यटन के क्षेत्र में और बेहतर कार्य किए जाने की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि देवघर को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. इस दिशा में मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं.
बैठक से पूर्व झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोज यादव और समिति के सदस्यों का देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया. बैठक में डीडीसी पीयूष सिन्हा, डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी वीणा टुडू, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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