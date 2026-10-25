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देवघर में झारखंड विधानसभा लोक लेखा समिति की बैठक, विभागों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था और लेखा-जोखा की समीक्षा की गई. समिति के अध्यक्ष मनोज यादव ने विभागवार जानकारी लेते हुए लंबित मामलों और विभागों में पाई गई कमियों की समीक्षा की. साथ ही, लंबित मामलों के निष्पादन और कमियों को दूर करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

पीएसी के अध्यक्ष मनोज यादव व विधायक समीर मोहंती का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बैठक के बाद पीएसी के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि परिवहन, खनन समेत विभिन्न विभागों के लेखा-जोखा की समीक्षा की गई है. जिन विभागों में मामले लंबित पाए गए हैं, उनके जल्द निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

वहीं, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें विभागों की उन राशियों पर चर्चा की गई जिनका समय पर आवंटन नहीं हो पाया था. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विभागों के लेखा-जोखा की समीक्षा की गई और जहां कमियां पाई गईं उसे जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया.

धार्मिक नगरी देवघर के विकास पर भी हुई चर्चा

बैठक के दौरान देवघर के विकास और पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई. विधायक समीर मोहंती ने कहा कि राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटन विभाग की ओर से कार्य किए जा रहे हैं. देवघर वैश्विक स्तर पर धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है. ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां पर्यटन के क्षेत्र में और बेहतर कार्य किए जाने की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि देवघर को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. इस दिशा में मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं.