जनसरोकार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में साहिबगंज फिसड्डीः सरयू राय
विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने साहिबगंज का दौरा किया. समिति ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की.
Published : December 18, 2025 at 6:16 PM IST
साहिबगंज: जिले में चल रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति साहिबगंज पहुंची. बुधवार की शाम समिति के माननीय पहुंचे और नए परिसदन में आराम किया और गुरूवार को परिसदन सभागार में ही विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की.
करीब दो घंटा तक बैठक चली, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक के बाद समिति के सभापति विधायक सरयू राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यहां के पदाधिकारी योजना को धरातल पर लाने में असफल साबित हो रहे हैं. मिला-जुलाकर सभी विभाग की स्थिति ठीक नहीं है. कोई भी योजना पूर्ण नहीं हुई है. कहा जा रहा है कि योजना अंतिम चरण में है आखिर कब तक.
उन्होंने कहा कि बगल में गंगा बह रही है लेकिन यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है. 2009 से शहरी पेयजलापूर्ति योजना चल रही है. आज तक पूर्ण नहीं हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों का यही हाल है. इस संबंध में नगर परिषद व नगर पंचायत व पीएचईडी के पदाधिकारी चुपी साधे हुए हैं. सड़क मार्ग से साहिबगंज आया देखा कि यहां की सड़कें बद से बदतर हैं. सड़क में इतना गड्ढा है कि पता नहीं चलता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा.
यहां के लोगों को योजना का लाभ नियमित रुप से नहीं मिल रहा है. मंईयां योजना का लाभ नए लोगों को जोड़कर देना चाहिए. राज्य व केंद्र की पेंशन योजना का लाभ सही तरीके से नहीं मिल रहा है. जिला में शिक्षा की स्थिति खराब है. शिक्षक की कमी से छात्र स्कूल संभालते नजर आते हैं. विद्यार्थियों को छात्रवृति नहीं मिलने से हंगामा हो रहा है. जिसकी शिकायत विधानसभा में की जाएगी।
राज्य सरकार को चाहिए कि वन अधिकार कानून को मजबूती प्रदान करे, ताकि इसका अनुपालन हो सके. जिस तरह से पहाड़ों पर पेड़ काटे जा रहे हैं या अन्य अवैध तरीके से गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं, यदि रोका नहीं गया तो आने वाले समय में पर्यावरण पर संकट आ जाएगा. राजमहल की पहाड़ी को धरोहर के तौर पर संजोना चाहिए.
