ETV Bharat / state

जनसरोकार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में साहिबगंज फिसड्डीः सरयू राय

साहिबगंज: जिले में चल रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति साहिबगंज पहुंची. बुधवार की शाम समिति के माननीय पहुंचे और नए परिसदन में आराम किया और गुरूवार को परिसदन सभागार में ही विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की.

करीब दो घंटा तक बैठक चली, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक के बाद समिति के सभापति विधायक सरयू राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यहां के पदाधिकारी योजना को धरातल पर लाने में असफल साबित हो रहे हैं. मिला-जुलाकर सभी विभाग की स्थिति ठीक नहीं है. कोई भी योजना पूर्ण नहीं हुई है. कहा जा रहा है कि योजना अंतिम चरण में है आखिर कब तक.

जानकारी देते विधायक सरयू राय (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि बगल में गंगा बह रही है लेकिन यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है. 2009 से शहरी पेयजलापूर्ति योजना चल रही है. आज तक पूर्ण नहीं हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों का यही हाल है. इस संबंध में नगर परिषद व नगर पंचायत व पीएचईडी के पदाधिकारी चुपी साधे हुए हैं. सड़क मार्ग से साहिबगंज आया देखा कि यहां की सड़कें बद से बदतर हैं. सड़क में इतना गड्ढा है कि पता नहीं चलता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा.