अनुसंधान का दायरा बढ़ाने के लिए भू-विरासत संरक्षण विधेयक जरूरी: सरयू राय

अनुसंधान का दायरा बढ़ाने के लिए भू-विरासत संरक्षण विधेयक जरूरी: सरयू राय
झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने पाकुड़ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की.
Published : December 19, 2025 at 7:46 PM IST
पाकुड़: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. राज्य में बनाये गये नियम/अधिनियम का किये जा रहे अनुपालन और उसका लोगों को मिल रहे लाभ से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिया.
इस बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा की समिति के सभापति सरयू राय ने सूचना अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा गारंटी बनाये गये नियमों को लेकर जिला में किये जा रहे अनुपालन को लेकर विभागीय अधिकारियों से जानकारी हासिल किया. बैठक में समिति के सभापति ने खासकर पाये गये जिवाश्म के रख रखाव और संरक्षण को लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी से न केवल आवश्यक जानकारी लिया बल्कि बरमसिया एवं सोनाजोड़ी में पाये गये जिवाश्म स्थल का मुआयना भी किया.
विधानसभा की समिति के सभापति सरयू राय ने जिवाश्म के संरक्षण और बेहतर रख रखाव के लिए भू-विरासत संरक्षण विधेयक झारखंड विधानसभा में लाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे न केवल व्यापक अनुसंधान का अवसर मिलेगा बल्कि जिवाश्म से संबंधित जानकारी के लिए नया पिटारा भी खुलेगा. उन्होंने बताया कि अगर इसका सही से अनुसंधान हो तो डायनासोर के समय के बारे में विस्तार से जाना सकता है. वैज्ञानिकों को बहुत कुछ पता कर आगे इसकी जानकारी देने के साथ-साथ खासकर विद्यार्थियों को शिक्षा मिल सकती है.
सभापति ने बताया कि समिति सरकार को और विधानसभा को यह सुझाव देगी कि भू-विरासत संरक्षण विधेयक लाया जाए. जिससे राजमहल की पहाड़ियों खासकर पाकुड़ और साहिबगंज के जिवाश्म को बचाया जा सके. उन्हें सुरक्षित रखने का इंतजाम हो ताकि झारखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश के भी विद्यार्थी, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सके.
इसे भी पढे़ं- PTR में बाघिन की मौत मामले की विधानसभा समिति ने की जांच, सरयू राय ने सदन में उठाया था मामला
इसे भी पढे़ं- झारखंड विधानसभा की समिति के सदस्य पहुंचे हजारीबाग, अफसरों के संग की मैराथन बैठक