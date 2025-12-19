ETV Bharat / state

अनुसंधान का दायरा बढ़ाने के लिए भू-विरासत संरक्षण विधेयक जरूरी: सरयू राय

झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने पाकुड़ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की.

Jharkhand Legislative Assembly delegated committee chairman Saryu Rai hold meeting with departmental officials In Pakur
झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. (Etv Bharat)
December 19, 2025

पाकुड़: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. राज्य में बनाये गये नियम/अधिनियम का किये जा रहे अनुपालन और उसका लोगों को मिल रहे लाभ से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिया.

इस बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा की समिति के सभापति सरयू राय ने सूचना अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा गारंटी बनाये गये नियमों को लेकर जिला में किये जा रहे अनुपालन को लेकर विभागीय अधिकारियों से जानकारी हासिल किया. बैठक में समिति के सभापति ने खासकर पाये गये जिवाश्म के रख रखाव और संरक्षण को लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी से न केवल आवश्यक जानकारी लिया बल्कि बरमसिया एवं सोनाजोड़ी में पाये गये जिवाश्म स्थल का मुआयना भी किया.

Jharkhand Legislative Assembly delegated committee chairman Saryu Rai hold meeting with departmental officials In Pakur
बैठक में भाग लेते विभागीय अधिकारी (ETV Bharat)

विधानसभा की समिति के सभापति सरयू राय ने जिवाश्म के संरक्षण और बेहतर रख रखाव के लिए भू-विरासत संरक्षण विधेयक झारखंड विधानसभा में लाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे न केवल व्यापक अनुसंधान का अवसर मिलेगा बल्कि जिवाश्म से संबंधित जानकारी के लिए नया पिटारा भी खुलेगा. उन्होंने बताया कि अगर इसका सही से अनुसंधान हो तो डायनासोर के समय के बारे में विस्तार से जाना सकता है. वैज्ञानिकों को बहुत कुछ पता कर आगे इसकी जानकारी देने के साथ-साथ खासकर विद्यार्थियों को शिक्षा मिल सकती है.

Jharkhand Legislative Assembly delegated committee chairman Saryu Rai hold meeting with departmental officials In Pakur
जिवाश्म स्थल का मुआयना करते सभापति सरयू राय समेत अन्य सदस्य (ETV Bharat)

सभापति ने बताया कि समिति सरकार को और विधानसभा को यह सुझाव देगी कि भू-विरासत संरक्षण विधेयक लाया जाए. जिससे राजमहल की पहाड़ियों खासकर पाकुड़ और साहिबगंज के जिवाश्म को बचाया जा सके. उन्हें सुरक्षित रखने का इंतजाम हो ताकि झारखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश के भी विद्यार्थी, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सके.

Jharkhand Legislative Assembly delegated committee chairman Saryu Rai hold meeting with departmental officials In Pakur
जिवाश्म स्थल का मुआयना करते सभापति सरयू राय समेत अन्य सदस्य (ETV Bharat)

