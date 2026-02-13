ETV Bharat / state

बाघों की गिनती में झारखंड देश भर में सबसे आगे, टाइगर एस्टीमेशन में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

पलामू: बाघों की गिनती को लेकर झारखंड पूरे देश भर में सबसे आगे है. दरअसल, देशभर में टाइगर एस्टीमेशन का कार्य शुरू हुआ है. झारखंड में पहले चरण का टाइगर एस्टीमेशन का कार्य 15 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो जून 2026 तक पूरा कर लेना है. चार चरणों में टाइगर एस्टीमेशन का कार्य पूरा होना है. झारखंड में दो चरण का टाइगर एस्टीमेशन हो गया है, जबकि तीसरे चरण के एस्टीमेशन की शुरुआत हुई है. पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं.

पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में ही पूरे झारखंड में बाघों की गिनती हो रही है. पलामू टाइगर रिजर्व पूरे देश में पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जो पहले और दूसरे चरण का कार्य पूरा कर चुका है. पहले एवं दूसरे चरण का टाइगर एस्टीमेशन का डाटा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को भेजा गया है. पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक सह सीएफ एसआर नटेश झारखंड में बाघों की गिनती के लिए नोडल हैं. जबकि पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेशकांत जेना पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके के लिए नोडल हैं.

पलामू बाघ परियोजना का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

“झारखंड में टाइगर एस्टीमेशन का कार्य चल रहा है. पहले एवं दूसरे चरण का कार्य पूरा हो गया है. झारखंड पूरे देश में टाइगर एस्टीमेशन में सबसे आगे है, जहां पहले एवं दूसरे चरण का कार्य पूरा हो गया है. तीसरे चरण में कैमरा ट्रैप का कार्य होना है, जो पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हो गया है. पलामू टाइगर रिजर्व के अलावा कई इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाया जाएगा.” - एसआर नटेश, निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व

झारखंड में टाइगर एस्टीमेशन में क्या मिला

टाइगर एस्टीमेशन के दौरान झारखंड में वन्यजीवों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है. टाइगर एस्टीमेशन के दौरान मांसाहारी जीव की भी गिनती हो रही है, जिसमें तेंदुआ और गिद्ध भी शामिल हैं. झारखंड के सभी इलाकों में तेंदुआ की मौजूदगी के सबूत मिले हैं. जबकि पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और चतरा समेत कई इलाकों में बाघों के मौजूद होने के भी सबूत मिले हैं. अकेले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 150 के करीब तेंदुआ के मौजूद होने के सबूत मिले हैं, जबकि छह के करीब बाघ के मौजूद होने की जानकारी मिली है.