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झारखंड में नशे के रूप में दवाओं के दुरुपयोग पर लगेगी लगाम, AI पोर्टल से होगी खरीद-बिक्री की निगरानी

अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था तैयार की है. अब दवाओं की खरीद-बिक्री और आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नजर रखी जाएगी. इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , झारखंड और राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने मिलकर एक विशेष पोर्टल विकसित किया है. पोर्टल का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा.

दवा निर्माता से मरीज तक की गतिविधियों पर नजर