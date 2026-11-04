झारखंड में नशे के रूप में दवाओं के दुरुपयोग पर लगेगी लगाम, AI पोर्टल से होगी खरीद-बिक्री की निगरानी
झारखंड ने एक AI पोर्टल लॉन्च किया है, जो दवाओं की खरीद-बिक्री पर नजर रखेगा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 9:11 AM IST
रांची: झारखंड में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था तैयार की है. अब दवाओं की खरीद-बिक्री और आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नजर रखी जाएगी. इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , झारखंड और राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने मिलकर एक विशेष पोर्टल विकसित किया है. पोर्टल का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा.
दवा निर्माता से मरीज तक की गतिविधियों पर नजर
इस पोर्टल के जरिए दवाओं की सप्लाई चेन को ट्रैक किया जा सकेगा. दवा निर्माता से लेकर थोक विक्रेता, मेडिकल स्टोर और मरीज तक दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा. किस दवा की कितनी मात्रा, किस निर्माता या विक्रेता ने किस दुकान को बेची और किस दुकान ने कितनी दवा खरीदी, इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी. इससे दवाओं की आवाजाही की वास्तविक समय में निगरानी करना संभव होगा.
असामान्य खरीद-बिक्री होते ही मिलेगा अलर्ट
पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता AI आधारित अलर्ट सिस्टम है. यदि कोई मेडिकल स्टोर किसी विशेष दवा की असामान्य रूप से अधिक मात्रा में खरीदारी करता है या उसकी बिक्री में संदिग्ध गतिविधि सामने आती है, तो पोर्टल तत्काल अलर्ट जारी करेगा. इसके बाद औषधि नियंत्रण विभाग संबंधित दवा की खरीद-बिक्री और उसके इस्तेमाल के पैटर्न की जांच कर सकेगा. इससे उन दवाओं के दुरुपयोग की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है.
आम नागरिक भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत
दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आम लोगों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है. पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. यदि किसी व्यक्ति को अपने इलाके में नशे के लिए दवाओं के इस्तेमाल या उनकी संदिग्ध खरीद-बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वह पोर्टल के माध्यम से विभाग को इसकी सूचना दे सकेगा. शिकायत मिलने के बाद विभाग मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा.
दवाओं की गुणवत्ता और भ्रामक दावों पर भी नजर
इस पोर्टल के जरिए दवाओं की गुणवत्ता और उनके संबंध में किए जाने वाले भ्रामक दावों की भी निगरानी की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी दवा के सेवन से गंभीर बीमारी ठीक होने का दावा करती है, तो ऐसे दावों की जांच की जा सकेगी. भ्रामक दावों की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी होगी यह व्यवस्था
औषधि नियंत्रण विभाग के मुताबिक, देश में विशेष रूप से दवाओं के दुरुपयोग की निगरानी के उद्देश्य से तैयार किया गया यह पहला पोर्टल है. इसे एनआईसी झारखंड ने औषधि नियंत्रण विभाग के सहयोग से विकसित किया है. इसकी एक और खासियत यह है कि दूसरे राज्यों के औषधि नियंत्रण विभाग और संबंधित एजेंसियां भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी. इससे दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने में व्यापक स्तर पर मदद मिलने की उम्मीद है.
अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसकी विशेषताओं को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने पोर्टल की तकनीकी विशेषताओं, निगरानी व्यवस्था और उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह शुभारंभ के लिए तैयार है.
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