9 अक्टूबर को निकलेगी झारखंड भाषा यात्रा, नौ भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे शामिल
रांची में झारखंड भाषा यात्रा निकाली जाएगी. प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी गयी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 5:36 PM IST
रांचीः झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और भाषाई अधिकारों को लेकर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बचाओ मोर्चा की ओर से 9 अक्टूबर को झारखंड भाषा यात्रा निकाली जाएगी.
ये यात्रा बाबू वाटिका, मोरहाबादी से शुरू होकर कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेगी. इसे लेकर मंगलवार को प्रेस क्लब, रांची में मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इसमें यात्रा की तैयारियों के साथ झारखंड की भाषाओं की वर्तमान स्थिति और उनसे जुड़े शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा की गई.
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनके संरक्षण और विकास के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है. प्रेस वार्ता में भाषाओं के सामने मौजूद चुनौतियों, उनके शैक्षणिक अधिकारों और विश्वविद्यालयों में उनकी स्थिति से जुड़े मुद्दे उठाए गए.
प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से भाषा विषय के विद्यार्थियों और शोधार्थियों से जुड़े मामलों पर भी अपनी बात रखी. उनका कहना था कि भाषाओं के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनके अध्ययन और शोध को मजबूत किया जाना जरूरी है. विश्वविद्यालय स्तर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई.
नौ भाषाओं के प्रतिनिधि हुए शामिल
प्रेस वार्ता में झारखंड की नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शोधार्थी, शिक्षक और भाषा प्रतिनिधि शामिल हुए. इनमें संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया भाषा के प्रतिनिधि शामिल थे. प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी भाषाओं की वर्तमान स्थिति और उनसे जुड़ी समस्याओं को सामने रखा.
भाषा प्रतिनिधियों ने कहा कि भाषाओं के संरक्षण के लिए केवल सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, शोध और संस्थागत स्तर पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है. भाषा के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के भविष्य से जुड़े विषयों को भी गंभीरता से उठाने की बात कही गई.
जागरुकता फैलाने का उद्देश्य
मोर्चा के अनुसार 9 अक्टूबर को प्रस्तावित भाषा यात्रा का उद्देश्य झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास और भाषाई अधिकारों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है. यात्रा के माध्यम से भाषाओं से जुड़े मुद्दों को व्यापक स्तर पर सामने लाने की बात कही गई.
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