रांची में लोकभवन के सामने कुशवाहा महासभा का धरना, सात सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

रांची: झारखंड में पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां,शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण, कृषि को उद्योग का दर्जा देने सहित सात सूत्री मांगों के समर्थन में आज झारखंड कुशवाहा महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने लोकभवन (पूर्व में राजभवन) के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया.

इस धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो ने किया.उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद साजिश रचकर पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया. राज्य गठन के बाद ओबीसी की हकमारी और मनमानी शुरू हो गया है. अब राज्य के ओबीसी में जागरुकता आयी है और राज्य का कुशवाहा समाज इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा. सड़क से लेकर सदन तक हक की लड़ाई लड़ी जाएगी. लोकभवन के समक्ष आज के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं.

रांची में धरना-प्रदर्शन के दौरान बयान देते झारखंड कुशवाहा महासभा के नेता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मांगें पूरी नहीं हुई तो ओबीसी समाज करेगा प्रदर्शन- भुनेश्वर प्रसाद मेहता

हजारीबाग से सीपीआई के सांसद रहे भुनेश्वर प्रसाद मेहता भी आज झारखंड कुशवाहा महासभा के धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि राज्य में आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया गया. उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य बनने के बाद ही झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर देना सही नहीं था. भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ राज्य में रघुवर सरकार के समय में बनाई गई लैंड बैंक को समाप्त करने, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को अक्षरशः लागू करने जैसी मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो आनेवाले दिनों में रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल महारैली की जाएगी.