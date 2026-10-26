राष्ट्रीय स्कूली जूडो में झारखंड की साक्षी ने जीता कांस्य, राज्य की पदक तालिका में जुड़ा तीसरा पदक
नई दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय स्कूली जूडो प्रतियोगिता में झारखंड की साक्षी गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:47 PM IST
रांचीः 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की जूडो खिलाड़ी साक्षी गुप्ता ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 23 से 28 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में साक्षी ने अंडर-14 बालिका वर्ग के 44 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की. चालू सत्र की राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में झारखंड का यह तीसरा पदक है. साक्षी की सफलता से राज्य के स्कूली खेलों को प्रोत्साहन मिला है.
झारखंड के स्कूली खिलाड़ी 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेल विधाओं में हिस्सा ले रहे हैं. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है. परिषद की ओर से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है. साक्षी ighdle का पदक इसी दिशा में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
कोच और मैनेजर ने किया मार्गदर्शन
इस प्रतियोगिता के दौरान झारखंड जूडो टीम के कोच और मैनेजर के रूप में अनीश कुमार राय, आयुष ठाकुर, कृष्ण गोपाल राय और मनीषा कुमारी ने खिलाड़ियों को मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग दिया. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला. साक्षी के कांस्य पदक से झारखंड की टीम का उत्साह बढ़ा है.
शिक्षा विभाग ने दी बधाई
साक्षी गुप्ता की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने बधाई दी है. राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने भी साक्षी की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की.
राज्य में स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर देने और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच साक्षी की उपलब्धि महत्वपूर्ण मानी जा रही है. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने झारखंड की पदक तालिका में एक और उपलब्धि जोड़ी है. यह प्रतियोगिता 28 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें राज्य के खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे.
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