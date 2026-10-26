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राष्ट्रीय स्कूली जूडो में झारखंड की साक्षी ने जीता कांस्य, राज्य की पदक तालिका में जुड़ा तीसरा पदक

राष्ट्रीय स्कूली जूडो में झारखंड की साक्षी गुप्ता ने जीता कांस्य पदक ( ETV Bharat )

रांचीः 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की जूडो खिलाड़ी साक्षी गुप्ता ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 23 से 28 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में साक्षी ने अंडर-14 बालिका वर्ग के 44 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की. चालू सत्र की राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में झारखंड का यह तीसरा पदक है. साक्षी की सफलता से राज्य के स्कूली खेलों को प्रोत्साहन मिला है.

झारखंड के स्कूली खिलाड़ी 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेल विधाओं में हिस्सा ले रहे हैं. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है. परिषद की ओर से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है. साक्षी ighdle का पदक इसी दिशा में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.