ETV Bharat / state

झारखंड JSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई; यूपी STF ने गैंग के सरगना को गोरखपुर से गिरफ्तार, नेपाल ले जाकर अभ्यर्थियों को पढ़वाता था पेपर

गोरखपुर : झारखंड JSSC CGL परीक्षा में पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. यूपी एसटीएफ ने गुरुवार की देर शाम मुख्य आरोपी विनय साह उर्फ हरिहर सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था. आरोपी के पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम भी मिला है.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अपराध अनुसंधान विभाग रांची, झारखण्ड में आरोपी के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज है. पुलिस को जानकारी हुई कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा का पेपर आउट करने वाला मास्टरमाइंड विनय साह उर्फ हरिहर सिंह, कई माह से फरार है, जो यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में मौजूद है. जिसके बाद टीम ने आरोपी को पादरी बाजार, थाना शाहपुर से गिरफ्तार किया है.

आरोपी को पूछताछ के लिये एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर लाया गया. गिरफ्तारी की जानकारी अपराध अनुसंधान विभाग रांची झारखंड पुलिस को दी गई. अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई थी. इस परीक्षा का पेपर लीक करने के लिये वह और उसके साथी मनोज कुमार, शशिभूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी तीनों लोगों ने रांची में रूककर प्लान तैयार किया.