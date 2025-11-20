झारखंड JSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई; यूपी STF ने गैंग के सरगना को गोरखपुर से गिरफ्तार, नेपाल ले जाकर अभ्यर्थियों को पढ़वाता था पेपर
आरोपी विनय साह उर्फ हरिहर सिंह के पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम भी मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 10:45 PM IST
गोरखपुर : झारखंड JSSC CGL परीक्षा में पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. यूपी एसटीएफ ने गुरुवार की देर शाम मुख्य आरोपी विनय साह उर्फ हरिहर सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था. आरोपी के पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम भी मिला है.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अपराध अनुसंधान विभाग रांची, झारखण्ड में आरोपी के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज है. पुलिस को जानकारी हुई कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा का पेपर आउट करने वाला मास्टरमाइंड विनय साह उर्फ हरिहर सिंह, कई माह से फरार है, जो यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में मौजूद है. जिसके बाद टीम ने आरोपी को पादरी बाजार, थाना शाहपुर से गिरफ्तार किया है.
आरोपी को पूछताछ के लिये एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर लाया गया. गिरफ्तारी की जानकारी अपराध अनुसंधान विभाग रांची झारखंड पुलिस को दी गई. अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई थी. इस परीक्षा का पेपर लीक करने के लिये वह और उसके साथी मनोज कुमार, शशिभूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी तीनों लोगों ने रांची में रूककर प्लान तैयार किया.
पूछताछ में बताया कि परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को नेपाल में ले जाकर पेपर पढ़वाये थे. इसके बदले में मेरे खाते में मनोज कुमार की ओर से एक लाख रुपया भी भेजा गया था. ट्रांजिट रिमांड और अग्रिम विधिक कार्यवाही अपराध अनुसंधान विभाग रांची झारखंड पुलिस की ओर से की जा रही है. यूपी एसटीएफ को आरोपी के पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम बरामद हुआ है.
यह भी पढ़ें : D.El.Ed. परीक्षा लीक; निजी कॉलेज का शिक्षक ही निकला गिरोह का सरगना, दो आरोपी गिरफ्तार