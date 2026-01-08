झारखंड जेडीयू का सदस्यता अभियान 10 जनवरी से, 5 लाख सदस्य बनाने का है लक्ष्य
जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक झारखंड प्रदेश कार्यालय में होगी. बैठक में संगठन मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी.
Published : January 8, 2026 at 8:09 PM IST
रांचीः झारखंड में जदयू को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी ने 10 जनवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है. झारखंड जेडीयू ने 2025-28 के लिए चलाए जा रहे इस सदस्यता अभियान के तहत 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है.
पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सामान्य सदस्य के लिए 5 रुपये और सक्रिय सदस्य के लिए 125 रुपये निर्धारित की गई है. पार्टी में 25 सामान्य सदस्य बनाए जाएंगे. उसके बाद ही सक्रिय सदस्य बन सकते हैं.
10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक
पार्टी प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी. तत्पश्चात सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी. इस मौके पर बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं जदयू के सह प्रभारी विजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे. इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो ने विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री राजा पीटर, पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, पूर्व विधायक कामेश्वर दास सहित सभी वरीय नेताओं को सदस्यता अभियान की शुरुआत और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है.
नगर निकाय चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति
आगामी 10 जनवरी को होनेवाली बैठक में झारखंड जदयू नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी. बैठक में पार्टी द्वारा नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि पार्टी की बैठक सांगठनिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. वर्ष 2025-28 तक सदस्यता अभियान चलाकर पांच लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा. साथ ही बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव और संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने को लेकर मंथन होगा. इसके अलावे आनेवाले समय में पार्टी द्वारा होनेवाले आंदोलन की रूपरेखा तय होगी.
