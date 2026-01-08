ETV Bharat / state

झारखंड जेडीयू का सदस्यता अभियान 10 जनवरी से, 5 लाख सदस्य बनाने का है लक्ष्य

रांचीः झारखंड में जदयू को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी ने 10 जनवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है. झारखंड जेडीयू ने 2025-28 के लिए चलाए जा रहे इस सदस्यता अभियान के तहत 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है.

पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सामान्य सदस्य के लिए 5 रुपये और सक्रिय सदस्य के लिए 125 रुपये निर्धारित की गई है. पार्टी में 25 सामान्य सदस्य बनाए जाएंगे. उसके बाद ही सक्रिय सदस्य बन सकते हैं.

10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक

पार्टी प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी. तत्पश्चात सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी. इस मौके पर बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं जदयू के सह प्रभारी विजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे. इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो ने विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री राजा पीटर, पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, पूर्व विधायक कामेश्वर दास सहित सभी वरीय नेताओं को सदस्यता अभियान की शुरुआत और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है.

नगर निकाय चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति