वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने उठाए सवाल, सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग

रांची: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. महासभा का कहना है कि कानून लागू हुए 17 साल बीत जाने के बावजूद झारखंड के वन आश्रित समुदायों को आज तक इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है.

सामुदायिक अधिकार पत्रों में अधिकार क्षेत्र की कटौती

झारखंड जनाधिकार महासभा ने एक प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि वन अधिकार कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 3(1)(झ) के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार है. इसके बावजूद राज्य में अब तक एक भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है. महासभा का आरोप है कि वन विभाग के लगातार हस्तक्षेप और विरोध के कारण कानून की मंशा के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. बताया गया है कि जंगल उपयोग से जुड़े सामुदायिक अधिकार पत्रों में अधिकार क्षेत्र की कटौती की जा रही है, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है.

जानकारी देते सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर गंझू (Etv bharat)

नियमों के उल्लंघन का आरोप

वहीं आजीविका के लिए वन भूमि उपयोग से संबंधित व्यक्तिगत अधिकार पत्रों को भी बड़े पैमाने पर निरस्त या सीमित किया जा रहा है. महासभा ने वन अधिकारों को निहित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. कानून के अनुसार ग्राम सभा, अनुमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की भूमिका तय है, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च माना गया है लेकिन व्यवहार में प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम सभा को निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं. आरोप है कि अनुमंडल और जिला स्तरीय समितियां वन विभाग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय ले रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है.