वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने उठाए सवाल, सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग
झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार और वन विभाग को निशाने पर लेते हुए दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं.
Published : December 18, 2025 at 4:21 PM IST
रांची: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. महासभा का कहना है कि कानून लागू हुए 17 साल बीत जाने के बावजूद झारखंड के वन आश्रित समुदायों को आज तक इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है.
सामुदायिक अधिकार पत्रों में अधिकार क्षेत्र की कटौती
झारखंड जनाधिकार महासभा ने एक प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि वन अधिकार कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 3(1)(झ) के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार है. इसके बावजूद राज्य में अब तक एक भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है. महासभा का आरोप है कि वन विभाग के लगातार हस्तक्षेप और विरोध के कारण कानून की मंशा के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. बताया गया है कि जंगल उपयोग से जुड़े सामुदायिक अधिकार पत्रों में अधिकार क्षेत्र की कटौती की जा रही है, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है.
नियमों के उल्लंघन का आरोप
वहीं आजीविका के लिए वन भूमि उपयोग से संबंधित व्यक्तिगत अधिकार पत्रों को भी बड़े पैमाने पर निरस्त या सीमित किया जा रहा है. महासभा ने वन अधिकारों को निहित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. कानून के अनुसार ग्राम सभा, अनुमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की भूमिका तय है, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च माना गया है लेकिन व्यवहार में प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम सभा को निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं. आरोप है कि अनुमंडल और जिला स्तरीय समितियां वन विभाग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय ले रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है.
वन विभाग पर प्रतिकूल रिपोर्ट सौंपने का आरोप
भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है. नियमों के अनुसार, यह कार्य ग्राम सभा और वन अधिकार समिति द्वारा किया जाना है लेकिन वन विभाग कथित तौर पर बिना अधिकार के दावों का सत्यापन कर प्रतिकूल रिपोर्ट सौंप रहा है, जिसके आधार पर दावे खारिज किए जा रहे हैं.
वन विभाग के गैर-कानूनी हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग
झारखंड जनाधिकार महासभा ने सरकार से मांग की है कि चुनावी वादों के अनुरूप वन अधिकार कानून को ईमानदारी से लागू किया जाए. सभी लंबित दावों पर समयबद्ध निर्णय लेते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए जाएं. इसके साथ ही वन विभाग के गैर-कानूनी हस्तक्षेप पर रोक लगाने और ग्राम सभा के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है.
