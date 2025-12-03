झारखंड जनाधिकार महासभा का आरोप, आदिवासी इलाकों में बढ़ रहा पुलिसिया दमन, फर्जी मुकदमों की हो निष्पक्ष जांच
झारखंड जनाधिकार महासभा ने आदिवासी इलाकों में पुलिसिया कार्रवाई एवं फर्जी मुकदमों की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
Published : December 3, 2025 at 6:37 PM IST
रांची: झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य के कई आदिवासी इलाकों में पुलिस की कार्रवाई, फर्जी मुकदमे और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता जताई है. रांची प्रेस क्लब सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जनाधिकार महासभा के नेताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की संयुक्त नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का माहौल तेजी से बढ़ा है, जबकि निर्दोष आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है.
आंदोलन की चेतावनी दी
संवाददाता सम्मेलन में महासभा के नेताओं ने राज्य की हेमंत सरकार से मांग रखते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो राज्य में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा. झारखंड जनाधिकार महासभा के नेताओं ने बताया कि 21 जिलों में जल, जंगल और जमीन से जुड़े संघर्षों के कारण लोगों पर आपराधिक मुकदमे थोपे गए हैं.
बेवजह पुलिस कैंपों की वजह से ग्रामीणों में दहशत
सरकारी प्रोजेक्ट और कानूनों का विरोध करने पर आदिवासियों को अपराधी की तरह प्रस्तुत किया जाता है. जबकि वह अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे होते हैं. संगठन से जुड़े नेताओं ने कहा कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और ग्रामीणों पर फर्जी केस दर्ज किए गए हैं. पुलिस द्वारा हिरासत में मारपीट, अवैध पूछताछ, महिलाओं एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में पुलिस कैंपों के कारण ग्रामीणों में लगातार दहशत की स्थिति बनी हुई है.
दोषियों पर कार्रवाई की मांग
वहीं महासभा का दावा है कि राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी मामले की सही जांच नहीं कराई और न ही दोषी अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की है. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य के सभी निर्दोष आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग राज्य की हेमंत सरकार से की है.
