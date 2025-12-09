झारखंड के जेलों में 5 जी जैमर पर ग्रहण, बिडिंग के बाद भी कंपनी नहीं कर रही काम
झारखंड के जेलों में 5जी जैमर लगाने पर ग्रहण लग गया है. हैदराबाद की कंपनी को काम मिला है, लेकिन वह रिस्पॉन्स नहीं कर रही.
Published : December 9, 2025 at 6:36 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 7:22 PM IST
रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट
रांची: झारखंड के विभिन्न जेलों में 5जी जैमर लगाने की योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है. जैमर लगाने का काम जिस कंपनी को मिला है, वह एल वन होने के बाद भी जैमर लगाने को लेकर कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही है. (टेंडर में कई कंपनियां बोली (बिड) लगाती हैं. इन बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, और सबसे कम कीमत (लोएस्ट प्राइस) वाली बोली को L1 बोली कहा जाता है. यानी, L1 वह कंपनी या बिडर है जिसने सबसे सस्ती दर या कोटेशन दिया हो). कंपनी के रिस्पॉन्स नहीं देने से जैमर लगाने के काम पर फिलहाल ग्रहण लगा हुआ है.
क्या है मामला
5G के जमाने में झारखंड के जेलों में 2जी जैमर काम कर रहे है. जबकि जेलों में बंद कुख्यात से लेकर रसूखदार कैदी 5जी मोबाइल का प्रयोग कर करे हैं, ये कई बार साबित भी हो चुका है. जेल से अपराध की वारदातों पर ब्रेक लगाने और रसूखदार कैदियों पर लगाम लगाने के लिए झारखंड के जेलों में 5जी जैमर लगाने को लेकर टेंडर किया गया था, ताकि जल्द से जल्द 5 जी जैमर लगा कर जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के मंसूबों पर ब्रेक लगाया जा सके. जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया की 4जी और 5जी जैमर लगाने के लिए हैदराबाद की कंपनी को टेंडर मिला है. कंपनी टेंडर में एल वन भी हो गया है, लेकिन अब उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है.
जवाब का इंतजार
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि 4G और 5G जैमर लगाने के लिए जो कंपनी एलवन हुई है, उसे रिमाइंडर भेजा गया है लेकिन कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का जवाब अब तक नहीं मिला है. हैदराबाद की कंपनी को टेंडर मिलने के बावजूद वह जैमर लगाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है, इसका जवाब अब नहीं मिल पाया है. जेल प्रशासन को आशंका है कि एल वन बनने के लिए कंपनी ने टेंडर के समय कम रेट कोट किया होगा, लेकिन जब उसे टेंडर हासिल हो गया तो उसे टेंडर रेट में जैमर इंस्टॉल करना महंगा लग रहा है.
दो ही कंपनी है अधिकृत
जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार देशभर में जेलों में मोबाइल सिग्नल जैमर लगाने के लिए सिर्फ दो कंपनियां अधिकृत हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है. हालांकि इन दोनों कंपनियों में से झारखंड के जेलों में किसे जैमर लगाने का टेंडर मिला है या स्पष्ट नहीं हो पाया है. इन कंपनियों के जैमर का एसपीजी, आईबी और कैबिनेट सचिवालय के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है किसी भी राज्य के जेल विभाग इन्हीं से जैमर खरीद या फिर इंस्टॉल करवाता हैं.
टेंडर हो सकता है कैंसल
जानकारी यह भी मिली है कि कंपनी के रवैये की वजह से जैमर का पुराना टेंडर कैंसिल हो सकता है और एक बार दोबारा जैमर लगाने के लिए टेंडर निकाला जा सकता है. फिलहाल कंपनी को रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन उसका जवाब काफी दिन बीत जाने के बाद भी जेल प्रशासन को नहीं मिला है.
क्यों जरूरी है 4जी 5जी जैमर
झारखंड के जिलों में अभी भी पुराने 2G जैमर लगे हुए हैं जो 5G नेटवर्क को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं. इस वजह से कैदी मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं. झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के द्वारा भी पूर्व में सरकार को यह आगाह किया गया था कि राज्य की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जेलों में 4जी 5जी जैमर लगाना अत्यंत आवश्यक है.
टेस्टिंग तक हो चुकी है
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जैमर की टेस्टिंग भी झारखंड में की जा चुकी है. टेस्टिंग के बाद ही टेंडर निकाला गया था लेकिन टेंडर मिलने के बाद भी हैदराबाद की कंपनी झारखंड के जिलों में 4G, 5G जैमर लगाने में लापरवाही बरत रही है.
ये भी पढ़ें:
जेल में इलीगल वर्क पर नजर, डीवीआर चेक को बनाया जा रहा हथियार
गिरिडीह कारा में भी गैंगस्टर अमन साहू की थी दहशत, कभी फायरिंग तो कभी इंटरनेशनल कॉलिंग करवा दे डाली थी धमकी