झारखंड के जेलों में 5 जी जैमर पर ग्रहण, बिडिंग के बाद भी कंपनी नहीं कर रही काम

रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट

रांची: झारखंड के विभिन्न जेलों में 5जी जैमर लगाने की योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है. जैमर लगाने का काम जिस कंपनी को मिला है, वह एल वन होने के बाद भी जैमर लगाने को लेकर कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही है. (टेंडर में कई कंपनियां बोली (बिड) लगाती हैं. इन बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, और सबसे कम कीमत (लोएस्ट प्राइस) वाली बोली को L1 बोली कहा जाता है. यानी, L1 वह कंपनी या बिडर है जिसने सबसे सस्ती दर या कोटेशन दिया हो). कंपनी के रिस्पॉन्स नहीं देने से जैमर लगाने के काम पर फिलहाल ग्रहण लगा हुआ है.



क्या है मामला

5G के जमाने में झारखंड के जेलों में 2जी जैमर काम कर रहे है. जबकि जेलों में बंद कुख्यात से लेकर रसूखदार कैदी 5जी मोबाइल का प्रयोग कर करे हैं, ये कई बार साबित भी हो चुका है. जेल से अपराध की वारदातों पर ब्रेक लगाने और रसूखदार कैदियों पर लगाम लगाने के लिए झारखंड के जेलों में 5जी जैमर लगाने को लेकर टेंडर किया गया था, ताकि जल्द से जल्द 5 जी जैमर लगा कर जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के मंसूबों पर ब्रेक लगाया जा सके. जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया की 4जी और 5जी जैमर लगाने के लिए हैदराबाद की कंपनी को टेंडर मिला है. कंपनी टेंडर में एल वन भी हो गया है, लेकिन अब उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है.

जेल आईजी का बयान (ETV Bharat)





जवाब का इंतजार

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि 4G और 5G जैमर लगाने के लिए जो कंपनी एलवन हुई है, उसे रिमाइंडर भेजा गया है लेकिन कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का जवाब अब तक नहीं मिला है. हैदराबाद की कंपनी को टेंडर मिलने के बावजूद वह जैमर लगाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है, इसका जवाब अब नहीं मिल पाया है. जेल प्रशासन को आशंका है कि एल वन बनने के लिए कंपनी ने टेंडर के समय कम रेट कोट किया होगा, लेकिन जब उसे टेंडर हासिल हो गया तो उसे टेंडर रेट में जैमर इंस्टॉल करना महंगा लग रहा है.



दो ही कंपनी है अधिकृत