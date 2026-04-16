झारखंड के जेलों से हटने की कगार पर हाउसफुल के बोर्ड, क्षमता से अधिक का ग्राफ घटा
झारखंड के जेलों में अब कैदियों की संख्या कम होने लगी है. इन जेलों से अब हाउसफुल के बोर्ड हटने लगे हैं.
Published : April 16, 2026 at 6:30 PM IST
रांची: झारखंड की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या लगातार कम हो रही है. कई जिलों से 'हाउसफुल' बोर्ड हटने लगे हैं और समग्र ऑक्यूपेंसी अब 93% के आसपास पहुंच गई है. जेल प्रशासन कैदियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है, ताकि जल्द ही सभी जेल क्षमता के अनुसार सामान्य हो जाएं.
क्या है वर्तमान स्थिति
झारखंड के 31 जिलों में जेलों की कुल क्षमता 17,571 है. 1 अप्रैल 2026 को कुल कैदी 16,421 रह गए हैं, जिससे औसत ऑक्यूपेंसी 92.93% हो गई है. पहले कई जेल 110-108% या उससे अधिक भरे हुए थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार दिख रहा है.
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि पूर्व में कई जिलों में भारी भीड़ थी, लेकिन अब केवल कुछ जेलों में ही क्षमता से अधिक कैदी बचे हैं. जिन जेलों में कैदी कम (50% या उससे थोड़ा अधिक) हैं, वहां अतिरिक्त कैदियों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. आदेश मिलते ही राज्य के हर जेल क्षमता की दृष्टि से सामान्य हो जाएंगे.
झारखंड में जेलों की संरचना
राज्य में कुल 31 जेल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- 7 सेंट्रल जेल
- 17 जिला जेल
- 7 सब-जेल
- 1 ओपन जेल (हजारीबाग में स्थित)
यह ओपन जेल विशेष रूप से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए बनाया गया है. यहां सामान्य कैदी नहीं रखे जाते.
2026 में क्षमता से अधिक कैदी वाले जेल (प्रतिशत में)
|विवरण
|संख्या
|कुल बंदी (कैदी)
|16,421
|सजायाफ्ता कैदी
|4,755
|अंडरट्रायल कैदी
|11,664
|महिला सजायाफ्ता कैदी
|147
|महिला अंडरट्रायल कैदी
|484
वर्तमान में राज्य के 16 जेल अभी भी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं, लेकिन 2025 की तुलना में इनमें काफी कमी आई है:
क्षमता से अधिक कैदी वाले जेल (2026 में)
|जेल का नाम
|ऑक्यूपेंसी प्रतिशत
|चतरा जेल
|182.78%
|गुमला जेल
|193.07%
|लातेहार जेल
|188.57%
|देवघर जेल
|128.66%
|साहिबगंज जेल
|132.89%
|मेदिनीनगर (पलामू) सेंट्रल जेल
|126.74%
|सरायकेला जेल
|122.37%
|सिमडेगा जेल
|121.15%
|चाईबासा जेल
|118.36%
|गढ़वा जेल
|114.29%
|गिरिडीह जेल
|113.18%
|गोड्डा जेल
|112.42%
|राजमहल जेल
|115.00%
|दुमका सेंट्रल जेल
|107.00%
|जामताड़ा जेल
|104.84%
|पाकुड़ जेल
|101.78%
पिछले एक साल में इन जेलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
सामान्य/कम भरे हुए जेल (2026 में)
|जेल का नाम
|ऑक्यूपेंसी प्रतिशत
|बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची
|78.86%
|हजारीबाग सेंट्रल जेल
|84.00%
|घाघीडीह जेल, जमशेदपुर
|93.81%
|चास जेल, बोकारो
|74.48%
|रामगढ़ जेल
|82.46%
|खूंटी जेल
|89.20%
|मधुपुर जेल, देवघर
|36.01%
|बरही जेल, हजारीबाग
|12.00%
|घाटशिला जेल
|49.10%
|लोहरदगा जेल
|60.65%
|तेनुघाट जेल, बोकारो
|64.00%
|कोडरमा जेल
|70.48%
झारखंड जेलों में आरामदायक/कम भरे हुए जेलों की स्थिति (1 अप्रैल 2026 तक)
|जेल का नाम
|ऑक्यूपेंसी प्रतिशत
|बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची
|78.86%
|हजारीबाग सेंट्रल जेल
|84.00%
|घाघीडीह जेल, जमशेदपुर
|93.81%
|चास जेल, बोकारो
|74.48%
|रामगढ़ जेल
|82.46%
|खूंटी जेल
|89.20%
|मधुपुर जेल, देवघर
|36.01%
|बरही जेल, हजारीबाग
|12.00% (सबसे कम)
|घाटशिला जेल
|49.10%
|लोहरदगा जेल
|60.65%
|तेनुघाट जेल, बोकारो
|64.00%
|कोडरमा जेल
|70.48%
पिछले 5 वर्षों में सुधार का ट्रेंड
जेल प्रशासन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल से ओवरक्राउडिंग का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है. 2025 की तुलना में 2026 में व्यापक सुधार देखने को मिला है. कई जेल पूरी तरह इस श्रेणी से बाहर निकल चुके हैं.
“ओवर क्राउडिंग के मामले में देशभर में झारखंड ने काफी सुधार किया है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. फिलहाल झारखंड की जेलों में समस्या काफी कम हो चुकी है. हम और व्यापक बदलाव कर रहे हैं. जल्द ही इसे पूरी तरह सामान्य कर लिया जाएगा.”- सुदर्शन मंडल, जेल आईजी
जेल प्रशासन कैदियों की शिफ्टिंग, बेहतर प्रबंधन और अन्य सुधारों के माध्यम से इस समस्या को पूरी तरह हल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है.झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि झारखंड में जेल की कैदियों की संख्या में देशभर में काफी सुधार हुआ है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. फिलहाल झारखंड में जेलों में ओवर क्राउड की समस्या कम हो चली है.
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