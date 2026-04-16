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झारखंड के जेलों से हटने की कगार पर हाउसफुल के बोर्ड, क्षमता से अधिक का ग्राफ घटा

झारखंड के जेलों में अब कैदियों की संख्या कम होने लगी है. इन जेलों से अब हाउसफुल के बोर्ड हटने लगे हैं.

JAILS IN JHARKHAND
बिरसा मुंडा जेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
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रांची: झारखंड की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या लगातार कम हो रही है. कई जिलों से 'हाउसफुल' बोर्ड हटने लगे हैं और समग्र ऑक्यूपेंसी अब 93% के आसपास पहुंच गई है. जेल प्रशासन कैदियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है, ताकि जल्द ही सभी जेल क्षमता के अनुसार सामान्य हो जाएं.

क्या है वर्तमान स्थिति

झारखंड के 31 जिलों में जेलों की कुल क्षमता 17,571 है. 1 अप्रैल 2026 को कुल कैदी 16,421 रह गए हैं, जिससे औसत ऑक्यूपेंसी 92.93% हो गई है. पहले कई जेल 110-108% या उससे अधिक भरे हुए थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार दिख रहा है.

जेल आईजी का बयान (ETV Bharat)

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि पूर्व में कई जिलों में भारी भीड़ थी, लेकिन अब केवल कुछ जेलों में ही क्षमता से अधिक कैदी बचे हैं. जिन जेलों में कैदी कम (50% या उससे थोड़ा अधिक) हैं, वहां अतिरिक्त कैदियों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. आदेश मिलते ही राज्य के हर जेल क्षमता की दृष्टि से सामान्य हो जाएंगे.

झारखंड में जेलों की संरचना

राज्य में कुल 31 जेल हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • 7 सेंट्रल जेल
  • 17 जिला जेल
  • 7 सब-जेल
  • 1 ओपन जेल (हजारीबाग में स्थित)

यह ओपन जेल विशेष रूप से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए बनाया गया है. यहां सामान्य कैदी नहीं रखे जाते.

2026 में क्षमता से अधिक कैदी वाले जेल (प्रतिशत में)

विवरणसंख्या
कुल बंदी (कैदी)16,421
सजायाफ्ता कैदी4,755
अंडरट्रायल कैदी11,664
महिला सजायाफ्ता कैदी147
महिला अंडरट्रायल कैदी484

वर्तमान में राज्य के 16 जेल अभी भी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं, लेकिन 2025 की तुलना में इनमें काफी कमी आई है:

क्षमता से अधिक कैदी वाले जेल (2026 में)

जेल का नामऑक्यूपेंसी प्रतिशत
चतरा जेल182.78%
गुमला जेल193.07%
लातेहार जेल188.57%
देवघर जेल128.66%
साहिबगंज जेल132.89%
मेदिनीनगर (पलामू) सेंट्रल जेल126.74%
सरायकेला जेल122.37%
सिमडेगा जेल121.15%
चाईबासा जेल118.36%
गढ़वा जेल114.29%
गिरिडीह जेल113.18%
गोड्डा जेल112.42%
राजमहल जेल115.00%
दुमका सेंट्रल जेल107.00%
जामताड़ा जेल104.84%
पाकुड़ जेल101.78%

पिछले एक साल में इन जेलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

सामान्य/कम भरे हुए जेल (2026 में)

जेल का नामऑक्यूपेंसी प्रतिशत
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची78.86%
हजारीबाग सेंट्रल जेल84.00%
घाघीडीह जेल, जमशेदपुर93.81%
चास जेल, बोकारो74.48%
रामगढ़ जेल82.46%
खूंटी जेल89.20%
मधुपुर जेल, देवघर36.01%
बरही जेल, हजारीबाग12.00%
घाटशिला जेल49.10%
लोहरदगा जेल60.65%
तेनुघाट जेल, बोकारो64.00%
कोडरमा जेल70.48%

झारखंड जेलों में आरामदायक/कम भरे हुए जेलों की स्थिति (1 अप्रैल 2026 तक)

जेल का नामऑक्यूपेंसी प्रतिशत
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची78.86%
हजारीबाग सेंट्रल जेल84.00%
घाघीडीह जेल, जमशेदपुर93.81%
चास जेल, बोकारो74.48%
रामगढ़ जेल82.46%
खूंटी जेल89.20%
मधुपुर जेल, देवघर36.01%
बरही जेल, हजारीबाग12.00% (सबसे कम)
घाटशिला जेल49.10%
लोहरदगा जेल60.65%
तेनुघाट जेल, बोकारो64.00%
कोडरमा जेल70.48%

पिछले 5 वर्षों में सुधार का ट्रेंड

जेल प्रशासन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल से ओवरक्राउडिंग का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है. 2025 की तुलना में 2026 में व्यापक सुधार देखने को मिला है. कई जेल पूरी तरह इस श्रेणी से बाहर निकल चुके हैं.

“ओवर क्राउडिंग के मामले में देशभर में झारखंड ने काफी सुधार किया है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. फिलहाल झारखंड की जेलों में समस्या काफी कम हो चुकी है. हम और व्यापक बदलाव कर रहे हैं. जल्द ही इसे पूरी तरह सामान्य कर लिया जाएगा.”- सुदर्शन मंडल, जेल आईजी

जेल प्रशासन कैदियों की शिफ्टिंग, बेहतर प्रबंधन और अन्य सुधारों के माध्यम से इस समस्या को पूरी तरह हल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है.झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि झारखंड में जेल की कैदियों की संख्या में देशभर में काफी सुधार हुआ है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. फिलहाल झारखंड में जेलों में ओवर क्राउड की समस्या कम हो चली है.

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