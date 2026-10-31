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नक्सल-मुक्त भारत के सपने को पूरा कर राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा झारखंड जगुआर, गुजरात में शौर्य का प्रदर्शन

रांची: गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आज शाम यानी 31 अक्टूबर को देश की तमाम एंटी-नक्सल फोर्स का शौर्य दिखेगा. गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में झारखंड जगुआर (एसटीएफ) की टीम भी देश के सामने अपने शौर्य और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी. परेड की प्रैक्टिस के दौरान झारखंड जगुआर के जवानों ने लोगों का दिल जीत लिया.

बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड पुलिस के विशेष बल झारखंड जगुआर का मार्चिंग कंटिंजेंट भाग ले रहा है. इस परेड के लिए झारखंड जगुआर के करीब 200 से अधिक पदाधिकारी और जवान फिलहाल गुजरात में हैं.

परेड का रिहर्सल करती झारखंड जगुआर की टीम (Etv Bharat)

नक्सल विरोधी अभियानों में जुटे विशेष बल एक साथ दिखेंगे

आईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में ‘नक्सल मुक्त भारत’ की परिकल्पना को प्रमुखता दी गई है. इसी के तहत देश के विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले विशेष बलों को परेड में शामिल किया गया है.

झारखंड जगुआर के साथ छत्तीसगढ़ की DRG, आंध्र प्रदेश की Greyhounds, ओडिशा की SOG और मध्य प्रदेश की HAWK समेत अन्य राज्यों के विशेष बलों के मार्चिंग कंटिंजेंट भी परेड में हिस्सा ले रहे हैं. इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों के एंटी-नक्सल बल एक साथ राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.

2008 में हुआ था झारखंड जगुआर का गठन

झारखंड जगुआर का गठन वर्ष 2008 में हुआ था. गठन के बाद से ही यह बल राज्य के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जवानों ने साहस, अनुशासन और पेशेवर दक्षता के साथ कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया है. राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में झारखंड जगुआर के करीब 200 पदाधिकारियों और जवानों की भागीदारी को बल की वर्षों की सेवा, साहस और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है.