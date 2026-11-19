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SPECIAL: अब बिजली नहीं खरीदेगा झारखंड जगुआर! 500 kVA सौर ऊर्जा बनाने का टारगेट

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: कभी वीरान और पथरीली जमीन के रूप में पहचाने रखने वाले झारखंड जगुआर का 200 एकड़ में फैला विशाल परिसर अब स्वच्छ ऊर्जा की नई मिसाल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यहां जवानों की बैरक से लेकर प्रशासनिक भवन, कैंटीन और परिसर की सड़कों तक रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पूरे परिसर को सौर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य