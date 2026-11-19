SPECIAL: अब बिजली नहीं खरीदेगा झारखंड जगुआर! 500 kVA सौर ऊर्जा बनाने का टारगेट
झारखंड जगुआर का 200 एकड़ में फैला विशाल परिसर स्वच्छ ऊर्जा की नई मिसाल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 19, 2026 at 7:31 PM IST
रांची: कभी वीरान और पथरीली जमीन के रूप में पहचाने रखने वाले झारखंड जगुआर का 200 एकड़ में फैला विशाल परिसर अब स्वच्छ ऊर्जा की नई मिसाल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यहां जवानों की बैरक से लेकर प्रशासनिक भवन, कैंटीन और परिसर की सड़कों तक रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है.
पूरे परिसर को सौर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य
सौर ऊर्जा ने न केवल बिजली के खर्च को कम किया है, बल्कि रात के अंधेरे में जहरीले सांपों के खतरे के बीच रहने वाले जवानों की सुरक्षा भी बढ़ाई है. कभी हर महीने करीब 62 हजार रुपये का बिजली बिल चुकाने वाले झारखंड जगुआर का खर्च अब घटकर अब कुछ हजार रुपये तक पहुंच गया है. अब अगला लक्ष्य पूरे परिसर को सौर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर उसे ग्रिड को उपलब्ध कराना है.
2021 में शुरू हुई थी सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की पहल
नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर नक्सलवाद खत्म करने वाले योद्धाओं ने अब बिजली बिल पर भी विजय पा ली है. झारखंड जगुआर का पूरा कैंपस बिजली को लेकर सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चला है. झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि इस पहल की शुरुआत 2021 में हुई थी, उस समय वे डीआईजी एसटीएफ के पद पर पदस्थापित थे. तत्कालीन अधिकारियों और जवानों की पूरी टीम ने झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जरेडा) और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग से संपर्क कर परिसर में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई.
इसके बाद 2021-22 में करीब 200 केवीए क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया. प्रशासनिक भवन की छत, विभिन्न बैरकों, कैंटीन और परिसर के दूसरे स्थानों पर सोलर पैनल लगाए गए. इससे जगुआर की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा होने लगा.
लगातार बढ़ रहा है उत्पादन
इसके बाद 2025 और 2026 में इस क्षमता को और बढ़ाने की पहल की गई. जरेडा और ऊर्जा विभाग के सहयोग से अब तक पूरे परिसर में 370 केवीए क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा चुका है. इसके अलावा 100 केवीए क्षमता का एक और प्लांट स्वीकृत है, जिसे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. इसके पूरा होने के बाद कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता करीब 500 केवीए हो जाएगी.
62 हजार से घटकर 05 हजार रुपये हुआ बिजली बिल
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा सरकारी खजाने को हो रहा है. झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर रमाकांत उपाध्याय बताते हैं कि पहले परिसर में बिजली पर हर महीने करीब 62 हजार रुपये खर्च होते थे. सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू होने के बाद यह खर्च घटकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह रह गया है. उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के कारण परिसर में बिजली की सुविधा बेहतर हुई है. प्रशासनिक भवनों और जवानों के बैरकों में बिजली की उपलब्धता बनी रहती है. पानी की मोटर समेत दूसरी जरूरी उपकरणों के संचालन में भी सहूलियत हुई है. पहले बिजली के बिल पर बड़ी राशि खर्च होती थी, लेकिन अब उसी पैसे की बचत हो रही है.
40 सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमगाता है 170 एकड़ का परिसर
झारखंड जगुआर का परिसर करीब 170 एकड़ में फैला हुआ है. इतने बड़े क्षेत्र में रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती थी. इसे देखते हुए परिसर में लगभग 40 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं. ये लाइट दिन में सूर्य की रोशनी से चार्ज होती हैं और रात में परिसर को रोशन करती हैं. इससे न केवल बिजली की खपत कम हुई है, बल्कि परिसर के अंधेरे हिस्सों में भी रोशनी पहुंची है. अब रात के समय भी जगुआर का परिसर रोशनी से जगमगाता रहता है.
सांपों के खतरे के बीच जवानों को मिली सुरक्षा
सौर ऊर्जा से होने वाला एक बड़ा फायदा जवानों की सुरक्षा के रूप में भी सामने आया है. सब इंस्पेक्टर उपाध्याय बताते हैं कि झारखंड जगुआर का परिसर पहाड़ी और पथरीले इलाके में स्थित है. यहां कोबरा, करैत और अजगर जैसे सांपों की मौजूदगी रहती है. पहले अंधेरे के कारण जवानों को रात में आवागमन करने में काफी परेशानी होती थी. कई जवानों को सांप काटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं. सोलर स्ट्रीट लाइट लगने से सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में रोशनी बढ़ी है. अब जवान रात में भी आसानी से रास्ता देख सकते हैं और सांपों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रह सकते हैं, इससे उनके अंदर सुरक्षा का भाव बढ़ा है.
75 से 80 प्रतिशत बिजली जरूरत सौर ऊर्जा से हो रही पूरी
आईजी अनूप बिरथरे के मुताबिक, फिलहाल झारखंड जगुआर अपनी कुल बिजली जरूरतों का लगभग 75 से 80% हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है. प्रशासनिक भवनों, बैरकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले दिनों में 100 केवीए का अतिरिक्त प्लांट स्थापित होने के बाद सौर ऊर्जा की क्षमता और बढ़ जाएगी. इसका उद्देश्य सिर्फ बिजली बिल कम करना नहीं, बल्कि पारंपरिक बिजली पर निर्भरता खत्म करना भी है. सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल रही है.
अब नेट मीटरिंग से बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी
झारखंड जगुआर की अगली योजना और भी महत्वपूर्ण है. आईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि परिसर में पहले से स्थापित 370 केवीए क्षमता वाले सोलर प्लांट का विस्तार किया जा रहा है. इसके बाद नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू कराने की दिशा में काम होगा. इसका उद्देश्य परिसर की बिजली जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करना और बिजली पर बाहरी निर्भरता को लगभग खत्म करना है. नेट मीटरिंग के माध्यम से सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली और ग्रिड से ली जाने वाली बिजली का हिसाब रखा जा सकेगा. दिन में जरूरत से अधिक बिजली पैदा होने पर अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकेगी. वही जरूरत पड़ने पर ग्रिड से बिजली ली जा सकेगी. इस व्यवस्था से बिजली बिल में और कमी आने की उम्मीद है.
अब जगुआर सिर्फ बिजली खरीदेगा नहीं, ग्रिड को बिजली भी देगा
आईजी ने बताया कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने की योजना पर भी काम चल रहा है. इसके लिए ऊर्जा विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ जगुआर के अधिकारियों की बातचीत हुई है. सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ने के बाद परिसर अपनी जरूरत से अधिक बिजली पैदा कर सकेगा. इस अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने और नियमानुसार उसके बदले आर्थिक समायोजन या भुगतान की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. इस तरह झारखंड जगुआर आने वाले समय में सिर्फ बिजली का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली पैदा कर ग्रिड को उपलब्ध कराने वाला संस्थान भी बन सकेगा.
स्वच्छ ऊर्जा, सरकारी धन की बचत और जवानों की सुरक्षा का मॉडल
झारखंड जगुआर में सौर ऊर्जा का प्रयोग सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं, बल्कि संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की पहल बन गया है. एक तरफ सरकारी धन की बचत हो रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है. वहीं परिसर में बेहतर रोशनी के कारण जवानों को सुरक्षित वातावरण भी मिल रहा है. 2021 में 200 केवीए से शुरू हुआ यह सफर अब 370 केवीए तक पहुंच चुका है. 100 केवीए की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने के बाद यह करीब 500 केवीए हो जाएगा. नेट मीटरिंग और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली देने की योजना पूरी होने पर झारखंड जगुआर स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल का एक बेहतर उदाहरण बन सकता है.
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