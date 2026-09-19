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राष्ट्रीय एकता दिवस समारोहः गुजरात में झारखंड जगुआर दिखाएगा अपना दम

गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड जगुआर का मार्चिंग कंटिंजेंट हिस्सा लेगा. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand Jaguar marching contingent will participate in National Unity Day parade held in Gujarat
झारखंड जगुआर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 8:50 PM IST

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रांचीः गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में झारखंड जगुआर (STF) की टीम देश के सामने अपने शौर्य और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी.

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड पुलिस के विशेष बल झारखंड जगुआर का मार्चिंग कंटिंजेंट हिस्सा लेगा. इस परेड के लिए झारखंड जगुआर के करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारी और जवान अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे.

नक्सल विरोधी अभियानों में जुटे विशेष बल एक साथ दिखेंगे

आईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में ‘नक्सल मुक्त भारत’ की परिकल्पना को प्रमुखता दी जा रही है. इसी के तहत देश के विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले विशेष बलों को परेड में शामिल किया जा रहा है. झारखंड जगुआर के साथ छत्तीसगढ़ की DRG, आंध्र प्रदेश की Greyhounds, ओडिशा की SOG और मध्य प्रदेश की HAWK समेत अन्य राज्यों के विशेष बलों के मार्चिंग कंटिंजेंट भी परेड में हिस्सा लेंगे. इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों के एंटी-नक्सल बल एक साथ राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.

साल 2008 में हुआ था झारखंड जगुआर का गठन

झारखंड जगुआर का गठन वर्ष 2008 में हुआ था. गठन के बाद से ही यह बल राज्य के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जवानों ने साहस, अनुशासन और पेशेवर दक्षता के साथ कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया है. राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में झारखंड जगुआर के 200 पदाधिकारियों और जवानों की भागीदारी को बल की वर्षों की सेवा, साहस और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है.

झारखंड पुलिस के लिए गौरव का मौका

31 अक्टूबर को एकता नगर में होने वाली इस परेड में झारखंड जगुआर की मौजूदगी झारखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी. राष्ट्रीय मंच पर राज्य के विशेष बल की यह भागीदारी झारखंड के सुरक्षा अभियानों और नक्सल विरोधी अभियान में जवानों की भूमिका को भी सामने लाएगी. झारखंड जगुआर की टीम 20 सितंबर को अहमदाबाद के लिए रवाना होगी और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड में मार्च करेगी.

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