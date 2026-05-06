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झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2026 घोषित, राशन दुकान में बैठकर पढ़ाई करने वाले कृष बरनवाल बने कॉमर्स सेकंड स्टेट टॉपर

झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल करने वाले रांची के कृष बरनवाल ने सबका ध्यान खींचा है.

Jharkhand Inter Exam Results 2026
माता पिता के साथ कृष बरनवाल (EV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
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रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम बुधवार को जारी कर दिए. इस वर्ष कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है. कॉमर्स संकाय में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने वाले कृष बरनवाल की सफलता ने सबका ध्यान खींचा है. बाल कृष्णा +2 हाई स्कूल के छात्र कृष्णा ने 472 अंक प्राप्त किए.

कृष बरनवाल के पिता एक छोटी राशन दुकान चलाते हैं और कृष खुद पढ़ाई के साथ-साथ दुकान पर भी बैठते थे. सीमित संसाधनों और जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. कृष ने बताया कि दुकान पर खाली समय में भी वे किताबें पढ़ते रहते थे. उनके माता-पिता ने कहा कि बचपन से ही कृष मेहनती और अनुशासित रहा, जिसकी बदौलत उसने यह मुकाम हासिल किया.

संकायवार टॉपर्स

कॉमर्स संकाय

  • प्रथम: स्वेता प्रसाद (478 अंक), योगोदा सत्संग इंटरमीडिएट महाविद्यालय, धुर्वा, रांची
  • द्वितीय: कृष बरनवाल (472 अंक)
  • तृतीय: प्रियांशी खत्री (471 अंक), सेंट जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज, चाईबासा

आर्ट्स संकाय

  • प्रथम: छोटी कुमारी (478 अंक), केएन +2 हाई स्कूल, हरनाड, बोकारो
  • द्वितीय: अंकित कुमार (474 अंक), दुमका
  • तृतीय: अंशु कुमारी (473 अंक), रांची

साइंस संकाय

  • प्रथम: राशिदा नाज (489 अंक), डीएवी +2 हाई स्कूल, पाथरडीह, धनबाद
  • द्वितीय: एमडी फैजान आलम, पाटन
  • तृतीय (संयुक्त): आकांक्षा कुमारी एवं सना आफरीन

पास प्रतिशत

इस वर्ष पास प्रतिशत काफी संतोषजनक रहा.

  • आर्ट्स: 96.14% (सर्वाधिक)
  • कॉमर्स: 93.37%
  • साइंस: 82.92%

चेयरमैन का संदेश

परिषद मुख्यालय, रांची में परिणाम जारी करते हुए JAC चेयरमैन डॉ. नटवा हांसदक ने सभी सफल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी. उन्होंने कहा, “यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है.” जिन छात्रों का परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आया, उनके लिए डॉ. हांसदा ने सकारात्मक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर है. निरंतर प्रयास से सफलता अवश्य मिलेगी.

परीक्षा 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच राज्यभर में आयोजित हुई थी. छात्र अपना परिणाम डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. कृष बरनवाल की कहानी इस बार के परिणाम की सबसे बड़ी प्रेरणा है, यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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