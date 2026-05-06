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JAC Inter Topper: जहां लगता है अपराधियों का जमघट, वहां से पढ़कर 25 बच्चों ने किया इंटर पास

रेड कॉरिडोर में पुलिस थाना के कोचिंग सेंटर से निकले छात्रों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है.

Jharkhand Inter Exam Results 2026
मनातू थाना (ETV)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 9:10 PM IST

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पलामू: नक्सल प्रभावित मनातू इलाके में पुलिस द्वारा चलाई गई सामुदायिक कोचिंग का शानदार नतीजा सामने आया है. थाना परिसर में संचालित कोचिंग में पढ़ने वाले सभी 25 छात्र-छात्राएं इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हो गए हैं.

थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी बनें शिक्षक

मनातू थाना के तत्कालीन प्रभारी निर्मल उरांव और अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने खुद 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को पढ़ाया. सभी बच्चे मजदूर और किसान परिवारों से आते हैं. कोचिंग का संचालन सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किया जा रहा था, जिसमें दूर-दराज के इलाकों के बच्चे भी शामिल थे.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

70% अंक लाई रेशमी, कई लड़कियों ने किया कमाल

कोचिंग की छात्रा रेशमी कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. रेशमी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, “मेरे पिता मजदूरी करते हैं. कोचिंग में पुलिसवालों ने बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं पास होने के साथ अच्छे अंक ला सकी.” उनकी कई सहेलियों ने भी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की है.

अफीम की खेती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा की किरण

मनातू क्षेत्र पूरे देश में अफीम की खेती के लिए चर्चित है और लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है. ऐसे में पुलिस द्वारा शिक्षा का यह प्रयास स्थानीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहा है. कोचिंग में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि नियमित मार्गदर्शन और सहयोग भी उपलब्ध कराया गया.

एसपी ने दी सफल छात्रों को बधाई

पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा, “जिनके अच्छे अंक आए हैं, उन्हें बधाई. जिनके कम अंक आए हैं, वे और मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं.”

पुलिस सुरक्षा के साथ शिक्षा भी दे रही

स्थानीय स्तर पर इस पहल को सराहा जा रहा है. कहा जा रहा है कि पुलिस न केवल सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दे रही है, जिससे इलाके में सकारात्मक बदलाव की दिशा दिख रही है.

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