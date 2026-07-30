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झारखंड की महिला उद्यमियों के लिए बड़ा तोहफा, IIM कलकत्ता के सहयोग से शुरू हुआ झारखंड इनक्यूबेटर प्रोग्राम!

कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( ETV Bharat )

इनक्यूबेटर प्रोग्राम के तहत चयनित महिला उद्यमियों को तीन वर्षों तक निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल 150 उद्यमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य में महिला उद्यमिता का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में एक व्यापक अभियान है. सरकार भविष्य में और अधिक नॉलेज पार्टनर्स को जोड़कर इस मॉडल का विस्तार करेगी, ताकि JSLPS से जुड़े 1.54 लाख से अधिक उद्यमों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, तकनीक, वित्तीय सहायता और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके.

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड की पहचान अब केवल खनिज संपदा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. राज्य की महिलाएं अपनी मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास के दम पर सफल उद्यमी बनने की क्षमता रखती हैं और सरकार उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

खनिजों से आगे, महिला उद्यमिता बनेगी झारखंड की नई पहचान

यह तीन वर्षीय राज्यव्यापी कार्यक्रम झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क (IIMCIP) के संयुक्त सहयोग से संचालित होगा. पहले चरण में राज्य के 150 महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण सूक्ष्म एवं नैनो उद्यमों का चयन किया जाएगा और उन्हें व्यवसायिक विकास के लिए व्यापक तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा.

रांची: झारखंड सरकार ने महिला उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन में "झारखंड इनक्यूबेटर प्रोग्राम" का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया. इस अवसर पर कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ठाकुरगंगटी मांडरो सखी सिल्क हैंडलूम वीवर्स की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया.

कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रांची में एक केंद्रीय हब तथा राज्य के विभिन्न संभागों में पांच क्षेत्रीय स्पोक स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सहायता अंतिम छोर तक पहुंचाई जा सके.

10 हजार से अधिक ग्रामीण उद्यमों को नया अवसर

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड निर्माण के 25 वर्ष हो चुके हैं और राज्य लंबे समय तक बुनियादी विकास की चुनौतियों से जूझता रहा है. अब समय आ गया है कि राज्य नवाचार, महिला उद्यमिता और ग्रामीण उद्योगों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए.

वर्तमान में राज्य में 10 हजार से अधिक ग्रामीण उद्यम उपलब्ध संसाधनों के साथ उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. इन्हीं महिलाओं के प्रयासों से पलाश और आजीविका जैसे ब्रांड राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं. सरकार इन सफल मॉडलों को और मजबूत बनाकर लाखों महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना चाहती है.

सखी सिल्क पोर्टल से भगैया सिल्क को नया बाजार

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सखी सिल्क वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म गोड्डा और दुमका के ठाकुरगंगटी क्षेत्र के भगैया सिल्क बुनकरों तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ेगा.

मंत्री ने कहा कि अब तक भगैया सिल्क को अक्सर भागलपुर सिल्क के नाम से जाना जाता था, जबकि इसके वास्तविक बुनकर झारखंड के गोड्डा और दुमका जिलों में हैं. जीआई टैग मिलने के बाद अब इस पारंपरिक शिल्प को उसकी वास्तविक पहचान मिल रही है.

सरकार एफपीओ के माध्यम से उत्पादों की खरीद करेगी और सखी सिल्क ब्रांड के तहत ब्रांडिंग करके पलाश तथा अदिवा स्टोर्स के जरिए राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी. इससे बुनकर परिवारों और महिला उद्यमियों की आय बढ़ने के साथ-साथ झारखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प विरासत को भी नई पहचान मिलेगी.

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारी

कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, JSLPS के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनन्य मित्तल, झारक्राफ्ट की प्रबंध निदेशक गरिमा सिंह, अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हिमांशु जोशी सहित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रहीं.

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

झारखंड इनक्यूबेटर प्रोग्राम राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता को संगठित, प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यदि यह मॉडल सफल होता है तो आने वाले वर्षों में हजारों महिला उद्यमों को तकनीकी सहायता, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स और राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है.

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